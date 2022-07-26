TVB《東張西望》被爆內幕？自稱員工列20宗罪項控訴節目組食人血饅頭

TVB綜合資訊節目《東張西望》以報道社會時事及民生議題正評滿滿，不過近日一班「東張女神」都不約而同地告別《東張西望》團隊，昨日（25日）就有自稱《東張西望》員工爆料，列出20宗罪控訴節目組對工作人員不公。

該名自稱員工嘅網民表示，《東張西望》打著正義嘅旗號，食緊人血饅頭，當中外判公司攝影組問題尤其嚴重，更指兩名老闆自私自利，公司如同吸血鬼，而《東張西望》都知道內部發生嘅問題，但選擇隻眼開隻眼閉。

事主又列出20項節目組罪狀，首先無為僱員供強積金又無買勞工保險；對於返工時間，由於無提供合約白紙黑字列明返工放工及假期，所有返工時間都係要由佢哋安排，包括指定日子放假要自己補錢請freelance、被炒無代通知金等，更重要嘅係出現嚴重拖糧情況，表示平均每個月都會遲十幾日出糧。事件引起網民關注，唔少人都大感同情並留言回應事主：「間公司甘衰刻薄員工，永不錄用了」、「做好多犯法嘢喎，咁樣返工好危險」、「唔報MPF去報警啦，係度寫冇用」、「拖得一次，一定有下一次」等等；又有網民覺得事主可以搵返《東張西望》求助：「Ching似乎係入面其中一員，唔知慌張西望會唔會訪問你喺慌張西望播放呢？期待呢一幕出場」、「咁今次係咪調返轉，東張要走佬？」等等。

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