TVB《真係唔好笑》播完8集被腰斬 網民︰節目名副其實

由三位TVB男藝人郭子豪、何廣沛同方紹聰主導兼主持嘅遊戲節目《真係唔好笑》，有傳由於反應麻麻，播咗8集之後被停播，改由資訊節目《共創明Teen活出藍天》頂上。《真係唔好笑》合共拍咗13集，而家仲未知其餘集數會幾時播。

曾志偉坦言唔好笑

有報導指，《真係唔好笑》每集耗資近一百萬，而且出動大量幕後，淨係攝影師都十幾個，目標係想做到韓綜Running Man嘅效果。據知節目拍好第一集之後俾TVB總經理曾志偉過目，點知「獎門人」認為節目名副其實「真係唔好笑」。本來以為節目會石沉大海，但係經過大幅修改之後，TVB安排《真》喺收視向來麻麻嘅星期六晚播咗佢。

舊年傳出《真係唔好笑》被ban之後，主腦之一方紹聰回應時話冇聽過呢個消息，但亦唔知節目幾時播。又有傳拍攝當日何廣沛十足製作人咁指揮大局，但因為安排有問題，嘉賓之一麥美恩要嗌咪要求先拍遊戲部份，但何廣沛似乎唔buy。