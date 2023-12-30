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娛樂
2023-12-30 13:45:54

TVB 2023年離巢藝員逐個數　王浩信黃智雯孫慧雪仲有佢哋都係「脫無者」

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2023年TVB離巢藝員逐個數 「脫無者」除咗王浩信／黃智雯／孫慧雪仲有...

近年越來越多藝員離開TVB，有一線小生花旦，有服務多年嘅綠葉演員都選擇離巢，2023年都唔例外，有人選擇獨立發展，亦有人選擇轉行，而家就同大家盤點一下今年嘅「脫無者」啦！

歌手出身嘅王浩信，後來加入TVB轉戰電視界，2015年開始被無綫力捧上位，參演嘅劇集及戲份越嚟越多，演技亦獲得觀眾及網民認同，先後喺憑《踩過界》及《踩過界II》兩度獲封「視帝」，攀上事業高峰。不過喺12月頭，佢喺深圳出席TVB新劇《黑色月光》開鏡拜神儀式時，自爆已經約滿離巢TVB，正式回復自由身，令唔少網民震驚。

黃智雯次次都與獎項擦身而過

2007年參選港姐入行嘅黃智雯（Mandy）, 多年來拍攝過多部劇集，觀眾對佢評價一直都幾好，例如《缺宅男女》關二嫂、《三個女人一個「因」》方以因、《降魔的》莊芷若及《使徒行者3》Madam G等等。佢亦多次有機會問鼎視后，可惜次次都與獎項擦身而過，觀眾都戥佢唔抵。早前有傳佢心灰已冷，所以決定喺年底約滿離巢，當時佢只係話同公司仲有約。不過去到12月佢就宣布離巢消息。

41歲嘅趙希洛（Candice），07年參選港姐後入行，之後一直默默耕耘，多年嚟都係做配角居多，由於經常飾演癲婆角色，而且仲要演得入型入格，因此被封為「無綫御用癲婆」，直至2019終憑《金宵大廈》中憶子成狂嘅何太一角，揮低對手奪得「最佳女配角」。去到今年9月，佢宣布離開效力咗16年嘅TVB，同時仲好感激公司嘅愛錫。

51歲嘅吳家樂效力TVB 30年

51歲嘅吳家樂效力TVB 30年，由暑期工收音組到全職藝員，多年嚟都參與唔少綜藝節目及劇集，例如《歡樂今宵》、《今日VIP》、《城寨英雄》馮春美及《鐵拳英雄》路向東等等。不過喺上月21日，佢突然喺IG上載關於工作點滴嘅影片及宣布離巢消息。

現年27歲嘅陳欣茵，喺參與《#後生仔傾吓偈》時已經話題性十足，因為佢就讀香港理工大學嘅紡織及製衣學系（內衣設計）學士。另外，佢喺2017年已經為網紅熊仔頭拍短片，又登上過「Yes校花校草」。2018年尾，佢加入無綫成為《#後生仔傾吓偈》KOL主持，之後更參與唔少綜藝節目及劇集。 去到9月頭，佢喺社交網站出PO宣布離巢TVB。

程可為一年一騷覺難過

現年72歲嘅資深藝員程可為，喺1972年參加第1期無綫電視藝員訓練班入行，多年嚟喺無數劇集飾演母親角色，「慈母」角色深入民心。唔經唔覺效力TVB 50年嘅佢，喺今年年初表示被要求由包薪形式變成一年一騷，所以令佢覺得難過而選擇離巢。

除咗以上幾位之外，其他「脫無者」包括胡諾言、TVB娛樂新聞台主播任琳（Zita）、陳國峰、許子萱、伍樂怡、蔣志光、泰臣（翟凱泰）、鄺美璇、麥秋成、盧峻峯、譚偉權、黃祥興、王子涵、秦煌、朱智賢、孫慧雪、蔚雨芯及馬俊傑等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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