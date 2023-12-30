TVB 2023年離巢藝員逐個數　王浩信黃智雯孫慧雪仲有佢哋都係「脫無者」

近年越來越多藝員離開TVB，有一線小生花旦，有服務多年嘅綠葉演員都選擇離巢，2023年都唔例外，有人選擇獨立發展，亦有人選擇轉行，而家就同大家盤點一下今年嘅「脫無者」啦！

歌手出身嘅王浩信，後來加入TVB轉戰電視界，2015年開始被無綫力捧上位，參演嘅劇集及戲份越嚟越多，演技亦獲得觀眾及網民認同，先後喺憑《踩過界》及《踩過界II》兩度獲封「視帝」，攀上事業高峰。不過喺12月頭，佢喺深圳出席TVB新劇《黑色月光》開鏡拜神儀式時，自爆已經約滿離巢TVB，正式回復自由身，令唔少網民震驚。

黃智雯次次都與獎項擦身而過

2007年參選港姐入行嘅黃智雯（Mandy）, 多年來拍攝過多部劇集，觀眾對佢評價一直都幾好，例如《缺宅男女》關二嫂、《三個女人一個「因」》方以因、《降魔的》莊芷若及《使徒行者3》Madam G等等。佢亦多次有機會問鼎視后，可惜次次都與獎項擦身而過，觀眾都戥佢唔抵。早前有傳佢心灰已冷，所以決定喺年底約滿離巢，當時佢只係話同公司仲有約。不過去到12月佢就宣布離巢消息。