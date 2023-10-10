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娛樂
2023-10-10 15:57:15

TWICE成團8周年開快閃店 本月21日線上直播fans meeting

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TWICE將在網上直播《Once Again》fans見面會。

正在舉行世界巡演的韓國女團TWICE，即將在首爾城東區的複合文化空間Gonggan Wadiz，開設名為「TWICE RECORDS」的快閃店，以紀念她們出道8周年。該快閃店將在本月1824日期間營運，並提供展覽區、拍照區和周邊產品區，讓fans們一同回顧9位女孩在過去8年中的成長歷程。

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TWICE正在計劃世巡第二階段，與更多fans見面。

世巡第二階段遍及三大洲

除了快閃店，TWICE還將於21日舉行的兩場《Once Againfans見面會，分別在下午1時和晚上7時，於首爾奧林匹克公園舉行。其中晚上7時的見面會將透過直播平台「Beyond LIVE」進行線上直播，讓無法現場參加的fans，也能共享這一特別時刻。此外，TWICE還計劃在澳洲墨爾本、日本名古屋、印尼雅加達、日本福岡、墨西哥城，以及巴西聖保羅市等，繼續她們的世界巡演。

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又多一支MV突破6億點擊率。

擁第4支破6MV

此外，TWICE的迷你七輯主打歌《FANCY》的音樂錄影帶，於20194月發布後，在YouTube上的播放量突破了6億大關，這是她們第4支播放量突破6億的MV。證明了TWICE在全球範圍內的巨大影響力，和強勁fans群支持。TWICE一系列的活動和里程碑，都讓成員們和fans，感到非常興奮和驕傲，並期待她們未來有更多的精彩時刻，繼續在花路上享受呼歡與喝彩。

TWICE成員圖冊：

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