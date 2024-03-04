TWICE新專輯《With YOU-th》 美國Billboard 200強榜奪冠

韓國女團TWICE，上月23日發行第13張迷你專輯《With YOU-th》，不但在24日當天成為23個國家/地區iTunes專輯榜的冠軍，主打歌《ONE SPARK》MV亦於YouTube世界潮流榜成為榜首。今日Billboard宣布《With YOU-th》於200強專輯榜成為冠軍。 Billboard表示，截至2月29日的一周內，《With YOU-th》在美國獲得95,000銷量，是K-Pop團體第五次進入該單的前10名。 同樣躋身新 Billboard 200 排行榜前 10 名的K-Pop女子組合有LE SSERAFIM的《Easy》，首次亮相就排名第8，也是她們第二次躋身前10名。

《With YOU-th》大部分歌曲詞都是韓語歌詞，是該榜單第24張上榜的非英語專輯，亦是今年首張登頂該榜單的非英語專輯。專輯有多種版本，包括14款CD和3款黑膠唱片(LP)。這是TWICE首度登上該榜冠軍寶座，成為第8個在該榜單上獲得冠軍的K-Pop組合，也是繼BLACKPINK和NewJeans後，第三支在該榜單上登頂的K-Pop女團。