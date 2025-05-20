TWICE相隔3年8個月再推新專輯 8月任芝加哥Lollapalooza頭牌演出藝人

韓國女團TWICE，昨日透過官方網絡平台宣布，將於7月發她們4正規專輯，消息一經發布，即引起fans熱烈反響。短片中TWICE的9名成員即使只是靜靜站立，依然展示出各自獨特的魅力與氣質，透發非凡韻味。

而眾成員身上均穿上印有FOUR字樣的裙子，搭配黑色長髮造型，完美呼應即將推出的專輯主題，無疑為期待已久的粉絲們送上了一份驚喜。這次專輯的發行，距離她們上張專輯《Formula of Love: O+T=<3》，已經是3年8個月的事，因此令人期待已久。