TWICE相隔3年8個月再推新專輯 8月任芝加哥Lollapalooza頭牌演出藝人

而眾成員身上均穿上印有FOUR字樣的裙子,搭配黑色長髮造型,完美呼應即將推出的專輯主題,無疑為期待已久的粉絲們送上了一份驚喜。這次專輯的發行,距離她們上張專輯《Formula of Love: O+T=<3》,已經是3年8個月的事,因此令人期待已久。

TWICE去年成功舉辦第5次世界巡迴演唱會《READY TO BE》,在全球27個地區進行了51場演出,吸引150萬名觀眾到場,展現她們無與倫比的票房號召力。此外,她們還在今年4月,於京畿道高陽體育場的COLDPLA《[Music Of The Spheres World Tour]》中擔任特別嘉賓,進一步鞏固她們作為「體育場藝術家」地位。