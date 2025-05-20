TWICE相隔3年8個月再推新專輯 8月任芝加哥Lollapalooza頭牌演出藝人

韓國女團TWICE，昨日透過官方網絡平台宣布，將於7月發她們4正規專輯，消息一經發布，即引起fans熱烈反響。短片中TWICE的9名成員即使只是靜靜站立，依然展示出各自獨特的魅力與氣質，透發非凡韻味。
而眾成員身上均穿上印有FOUR字樣的裙子，搭配黑色長髮造型，完美呼應即將推出的專輯主題，無疑為期待已久的粉絲們送上了一份驚喜。這次專輯的發行，距離她們上張專輯《Formula of Love: O+T=<3》，已經是3年8個月的事，因此令人期待已久。
TWICE去年成功舉辦第5次世界巡迴演唱會《READY TO BE》，在全球27個地區進行了51場演出，吸引150萬名觀眾到場，展現她們無與倫比的票房號召力。此外，她們還在今年4月，於京畿道高陽體育場的COLDPLA《[Music Of The Spheres World Tour]》中擔任特別嘉賓，進一步鞏固她們作為「體育場藝術家」地位。
勇於創新的TWICE，計劃在夏季繼續保持組合的熱道，除了專輯的發行，她們將於8月2日前往美國伊利諾州芝加哥格蘭特公園舉辦的大型音樂節《Lollapalooza Chicago》，擔任音樂節頭牌演出藝人，勢必將這個夏天點燃得更加火熱，期待她們在音樂旅程中繼續書寫新的篇章。