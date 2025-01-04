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娛樂
2025-01-04 22:32:44

Twins全36場世巡圓滿結束 阿Sa撰長文分享感受

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Twins全36場世巡圓滿結束 阿Sa撰長文分享感受

Twins全36場世巡圓滿結束。

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Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡迴足足一整年，而日前的新加坡站則是最終場，Twins 在舞台上跟歌迷暫別，台上台下都感動得眼眨淚光。世界巡迴演唱會正式圓滿結束 ，阿嬌（鍾欣潼）就高呼要放假好好休息 ，而阿Sa (蔡卓妍）今日（4日）則在社交網發長文寫下這一年來的感受

阿Sa表示現在是告一段落的再見 ，同時亦是新的啟程。

阿Sa表示現在是告一段落的再見 ，同時亦是新的啟程。

Sa表示：「為期一年嘅 TwinsSpirit22 演唱會結束了，2024年可以話係我哋嘅演唱會年，從121日到1229日從香港出發14場、到內地13場、再到世界巡迴美加英國新加坡结束，總共36場，今年大部分時間都係喺舞台上。」阿Sa坦言好愛舞台，好享受在台上近距離與觀眾交流，喚醒不少回憶，而每次站在舞台上，觀眾不同的反應都給她無窮無盡的力量：「對舞台嘅不捨同埋堅持，全部係因為你哋。」

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Sa續指：「Twins Spirit22 從零開始我哋就好似一個小bb一樣，一直慢慢改善慢慢成長，相互珍惜 然後到真係要分別嗰一日依依不捨，雖然我都唔知道將來會唔會仲有機會以咁樣嘅方式喺舞台上，同來自不同地方嘅你們再聚會，但我相信再見嘅時候 ，我哋一定會係更好嘅自己，係告一段落嘅再見 ，亦都係新嘅啟程。」

阿Sa撰長文分享一年來的感受。

阿Sa撰長文分享一年來的感受。

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