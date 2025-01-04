Twins全36場世巡圓滿結束 阿Sa撰長文分享感受

Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡迴足足一整年，而日前的新加坡站則是最終場，Twins 在舞台上跟歌迷暫別，台上台下都感動得眼眨淚光。世界巡迴演唱會正式圓滿結束 ，阿嬌（鍾欣潼）就高呼要放假好好休息 ，而阿Sa (蔡卓妍）今日（4日）則在社交網發長文寫下這一年來的感受 。

阿Sa表示現在是告一段落的再見 ，同時亦是新的啟程。

阿Sa表示：「為期一年嘅 TwinsSpirit22 演唱會結束了，2024年可以話係我哋嘅演唱會年，從1月21日到12月29日從香港出發14場、到內地13場、再到世界巡迴美加英國新加坡结束，總共36場，今年大部分時間都係喺舞台上。」阿Sa坦言好愛舞台，好享受在台上近距離與觀眾交流，喚醒不少回憶，而每次站在舞台上，觀眾不同的反應都給她無窮無盡的力量：「對舞台嘅不捨同埋堅持，全部係因為你哋。」