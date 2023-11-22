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娛樂
2023-11-22 13:35:29

Twins八場紅館騷門票開賣宣告爆滿 阿Sa生日開工慶祝

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Twins八場紅館騷門票開賣宣告爆滿 阿Sa生日開工慶祝

阿Sa今日開工中度過生日。

Twins睽違9年再開紅館演唱會，宣布2024 121-2325-2728-29日舉行TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG，今早公開發售，勢如破竹，八場演唱會逾五萬張門票，在半小時內被搶購一空，八場紅館騷宣告爆滿！

壽星女阿Sa（蔡卓妍）今日正日生日，但仍要開工，開售時正與阿嬌及一班英皇歌手包括關智斌，鄧小巧、Gin Lee 、泳兒等等一起開工，期間一班師弟師妹特別為她準備了生日蛋糕，關智斌偷偷拿出生日蛋糕，領唱happy birthday突襲，氣氛歡樂，之後阿Sa向蛋糕許願，因為許了成分鐘，阿嬌問Kenny，你要不要搵張櫈坐坐先？阿Sa就話：「你唔好嘈我住，我好亂呀我........」問到阿Sa夠竟許個咩願？阿Sa笑道：「我送咗個生日願望比經理人部門同事阿超，祝佢身體健康！哈哈。」Kenny : 「係咪唔講得㗎，講咗唔靈......。」此時有工作人員就向阿Sa宣佈喜訊，「今日半個鐘內，八場演唱會賣爆啦！」阿Sa阿嬌兩日聽到後又意外又興奮，Kenny則馬上大叫 : 「加場！加場！我唔夠飛！」然後即引起大家一齊跟住叫，因為不單內部同事不夠飛，今日不少歌迷也衝向阿Sa、阿嬌留言，說買不到飛，希望他們可以加場。

Sa表示，加不加場要再研究，又笑問Kenny，「係咪你來幫我哋手做先！哈哈...Kenny : 「我得㗎，我最多來做bad boy伴舞，哈哈。」Twins演唱會頭場是阿嬌生日，Kenny表示，一定拉大隊去支持，再係紅館一齊唱生日歌！阿嬌就笑道：「好啊，到時全世界都知我幾歲啦。」Kenny話：「你25嘛，唔係咩？」而Sa就話：「咩呀！廿之嘛。哈哈。」

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關智斌拿出生日蛋糕賀阿Sa。 阿Sa與阿嬌今日與一班英皇歌手包括關智斌，鄧小巧、Gin Lee、泳兒等一起開工。
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