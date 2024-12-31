Twins唱足101場新加坡結束巡唱 阿Sa不捨變喊包

Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡足一整年，聖誕於倫敦OVO Arena Wembley演出，獲黃偉文(Wyman)、JW等捧場，Wyman大讚，「有生之年都冇諗過，可以聽到呢首歌《你最紅》live 呀大佬！」倫敦站後，Twins於新加坡舉行巡唱的最終場，亦是第100及101場巡迴演唱會，看到台下歌迷大哭，蔡卓妍 (阿Sa)和鍾欣潼(阿嬌)被感動得眼泛淚光，阿Sa於慶功時跟一班Dancers擁抱，又再忍不住落淚。

談到英國之旅，阿Sa完騷後留下放一個短假，與媽咪、容祖兒、黃偉文等好朋友一起過聖誕，「英國之旅好開心呀，因為第一次同媽咪喺外國過聖誕 ，好多朋友都過埋嚟一齊玩，見到阿Y(Wyman)同君如姐啦, 阿祖啦, 馬天佑啦, 仲有我一啲移咗民去英國舊同學, 呢個咁難得嘅聖誕party，我哋都籌備咗一陣，大家齊心協力先可以達成，真係好難忘好好玩好耐冇過過一個咁多人咁開心嘅聖誕節。」

回想由香港站開始走過世界各地，並完成第一次倫敦開騷的夢想，阿Sa(蔡卓妍)謂從來沒想到可巡足一整年：「每一站都有難以忘記美好回憶，其中應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴不停去完東岸又去西岸，連續21日，返香港一個禮拜又去倫敦，喺倫敦過埋聖誕又直接去星加坡，覺得自己啲體能都真係算係咁。」