Twins唱足101場新加坡結束巡唱 阿Sa不捨變喊包

Twins今年年頭開始《Twins Spirit 世界巡迴演唱會》，巡足一整年，聖誕於倫敦OVO Arena Wembley演出，獲黃偉文(Wyman)、JW等捧場，Wyman大讚，「有生之年都冇諗過，可以聽到呢首歌《你最紅》live 呀大佬！」倫敦站後，Twins於新加坡舉行巡唱的最終場，亦是第100及101場巡迴演唱會，看到台下歌迷大哭，蔡卓妍 (阿Sa)和鍾欣潼(阿嬌)被感動得眼泛淚光，阿Sa於慶功時跟一班Dancers擁抱，又再忍不住落淚。
談到英國之旅，阿Sa完騷後留下放一個短假，與媽咪、容祖兒、黃偉文等好朋友一起過聖誕，「英國之旅好開心呀，因為第一次同媽咪喺外國過聖誕 ，好多朋友都過埋嚟一齊玩，見到阿Y(Wyman)同君如姐啦, 阿祖啦, 馬天佑啦, 仲有我一啲移咗民去英國舊同學, 呢個咁難得嘅聖誕party，我哋都籌備咗一陣，大家齊心協力先可以達成，真係好難忘好好玩好耐冇過過一個咁多人咁開心嘅聖誕節。」
回想由香港站開始走過世界各地，並完成第一次倫敦開騷的夢想，阿Sa(蔡卓妍)謂從來沒想到可巡足一整年：「每一站都有難以忘記美好回憶，其中應付『時差』對我來講最難忘。美加巡迴不停去完東岸又去西岸，連續21日，返香港一個禮拜又去倫敦，喺倫敦過埋聖誕又直接去星加坡，覺得自己啲體能都真係算係咁。」
長命功夫長命做
新加坡慶功上，Sa坦言走到最後一站有點不捨，「每個演唱會都會有結束嘅時候，當然會唔捨得，喺個台上面見到有好多歌迷都喊，搞到我都忍唔住。當你企喺個台上面，見到台下面嘅觀眾好投入咁跟住你唱歌，對住你好開心咁笑，好留心咁聽你講每一句說話，係真係好感動。我會永遠都記得呢啲畫面。慶功時啲dancer唔捨得，一個二個喺度喊，所以又搞到我忍唔住，一開咗個掣就好難停㗎啦，哈哈。我成晚好耐都平復唔到心情，瞓咗冇一個鐘就要起身執行李出機場。」Sa表示回港將集中火力為賀歲片宣傳，期待與一眾演員謝票，「今年係超級無敵忙碌嘅一年，都真係有啲攰，我諗下年真係要放慢少少腳步，唔可以走太快。長命功夫長命做吖嘛！」
阿嬌高呼要放假休息
至於阿嬌就表示，「我同阿Sa都經常係台上面講，我哋每一次演唱會，都會當係最後一次，今次都唔例外，無人知日後幾時再開，我真係要好好放一個假，已經同公司伸請了，我要好好休息，養足精神。美加及倫敦如夢如幻，要敵過時差，但又實現了倫敦OVO Arena Wembley 開演唱會的夢想，非常多謝歌迷，這次巡演的一路相伴，佢哋做左好多應援，有忠粉Twins先行到咁遠。」