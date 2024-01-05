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娛樂
2024-01-05 11:30:00

Twins演唱會加開終極兩場共14場 阿Sa阿嬌揚言：我哋一生一世

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Twins演唱會加開終極兩場，合共14場。

Twins演唱會加開終極兩場，合共14場。

Twins相隔9年再於紅館開演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，場次雖已加至12場，加場之聲仍然不絕，今日大會宣布加開256日終極兩場至14場，門票將於112日城市售票網公開發售。

九成門票公售

今次第三度加場，TWINS兩人異口同聲喊出: 「嘩！今次真係破晒紀錄！14場！做完真係可以好似歌迷傳言咁光榮引退啦！哈哈哈！」工作人員叫兩人別胡亂說笑，蔡卓妍(阿Sa)笑言，「佢哋真係私信問我哋，係咪想解散嘛，笑死，我哋依家加第1314場，1314一生一世啊！Twins就算退休都唔會解散，我哋係一生一世嘅好隊友，TWINS  SPIRIT係會長存。破晒紀錄做咁多場，唔係唔俾我哋農曆年退下來息一下呀？哈哈哈，放個長少少假都得掛，哈哈。」

鍾欣潼(阿嬌)和應道：  「係囉，1314，我哋都係一生一世！哈哈，公司話係雙喜終極加場啦，歌迷應該最開心，因為我同阿Sa為大家爭取到，九成飛放出街賣！今次應該唔會再收到留言話買唔到，求票等等啦？大家千萬別去炒黃牛，等買加場啦，我又可以有飛補少少朋友債啦。」

Twins為演唱會積極瘦身。

Twins為演唱會積極排練和瘦身。

阿嬌已瘦身兼練熟舞步

為演唱會排練及keep fit ，阿嬌表示今次自己好醒，「我已經學好晒啦(舞步)，個人又瘦番。各方面都進行得好好，所以對個演唱會好有信心，大家一齊期待啦。」阿Sa就話，「其實我由第一次開紅館，到今時今日，我每一次都當係最後一次咁做。好珍惜上台同大家相聚機會，希望全力以付，做到最好俾大家啦。不過今次就有一個仍未解決到問題，就係咁多年來我哋演唱會都有握手位，今次我哋都好想有，因為好耐冇見歌迷，但係公司就出現好多反對聲音囉，佢哋好擔心我哋今次做14場咁多，驚我哋唔好好保護自己，近距離接觸咁多人會容易病，我同阿嬌依家都諗緊，點樣可以有一個握到手又安全的方式去解決呢個問題，等歌迷又開心，我哋又開心，大家有咩提議？可以留言話我哋知。」

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