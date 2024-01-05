Twins演唱會加開終極兩場共14場 阿Sa阿嬌揚言：我哋一生一世

鍾欣潼(阿嬌)和應道： 「係囉，1314，我哋都係一生一世！哈哈，公司話係雙喜終極加場啦，歌迷應該最開心，因為我同阿Sa為大家爭取到，九成飛放出街賣！今次應該唔會再收到留言話買唔到，求票等等啦？大家千萬別去炒黃牛，等買加場啦，我又可以有飛補少少朋友債啦。」

阿嬌已瘦身兼練熟舞步

為演唱會排練及keep fit ，阿嬌表示今次自己好醒，「我已經學好晒啦(舞步)，個人又瘦番。各方面都進行得好好，所以對個演唱會好有信心，大家一齊期待啦。」阿Sa就話，「其實我由第一次開紅館，到今時今日，我每一次都當係最後一次咁做。好珍惜上台同大家相聚機會，希望全力以付，做到最好俾大家啦。不過今次就有一個仍未解決到問題，就係咁多年來我哋演唱會都有握手位，今次我哋都好想有，因為好耐冇見歌迷，但係公司就出現好多反對聲音囉，佢哋好擔心我哋今次做14場咁多，驚我哋唔好好保護自己，近距離接觸咁多人會容易病，我同阿嬌依家都諗緊，點樣可以有一個握到手又安全的方式去解決呢個問題，等歌迷又開心，我哋又開心，大家有咩提議？可以留言話我哋知。」