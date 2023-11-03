Twins演唱會2024｜作狀互毆拍海報 阿嬌跳上阿Sa背脊失平衡雙雙倒地

Twins自2011年組成至今仍獲一班忠粉鼎力支持，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）今日正式宣布2024年1月舉行紅館演唱會 《TWINS SPIRIT》，是Twins相隔9年再次在紅館舞台合體開騷。

《TWINS SPIRIT》暫定開6場，二人準備帶給大家Twins的精神及成逾二十年的回憶與感動。是次紅館演唱會日期定於2024 年1月21-23、25-27日。早前阿Sa、阿嬌為演唱會拍攝宣傳海報，兩人穿上大紅色的不同造形拍攝，又性感又活力， 拍攝兩人互毆搞笑動作時，阿嬌爬到阿Sa身上，突然失去平衡，兩人尖叫倒地，工作人員馬上上前援救，幸好兩人也沒有扭傷，笑成一團，慢慢爬起來。阿Sa：「佢跌嗰吓真係嚇鬼死，哈哈....我想用力拉住佢都搞唔掂，因為我唔係抱住佢，佢喺我背脊，好彩我哋喺地面仲有個木箱托一托，所以阿嬌都冇事。」阿嬌就表示：「冇事，哈哈，其實唯一喺傍邊用吹風機個工作人員，佢撲過來想幫我，我又跌得太快，佢手上面枝吹風槍就撞正我頸到囉，嗰吓有少少痛。」



談到今次演唱會名為《TWINS SPIRIT》，阿嬌就話：「即係Twins精神，雖然見到poster我哋喺到互毆，但係我哋個精神就係永不放手，所以廿年來都冇放開過對方！即係同今日影相嗰時一樣，永不放手，跌低一齊跌低，起身一齊起身！哈哈。」阿Sa：「TWINS SPIRIT就係咁多年坐埋一條船，無論順景逆景都一齊，開心一齊開心，唔開心一齊唔開心。今次有咁嘅構思，係因為廿多年來我哋實在影過太多靚相啦，想影啲靚又有另類啲感覺嘅，所以就影啲好玩啲。」之前阿Sa聲帶有事，問到她是否完全康復？阿Sa笑一笑：「都有少少擔心㗎，不過我估OK嘅。」至於演唱會今次有甚麼新意帶給觀眾？兩人表示，今次除了舊班底外，也加入了一些新班底合作，所以一定更精彩，Twins多年來都是帶開心給大家，今次也不會例外，至於點精彩就到時睇演唱會感受，現在不能多作透露。阿嬌就話：「我估我哋會比過去演出都辛苦，因為加好多新嘢！不過好期待，辛苦得來應該係值得同好開心。」