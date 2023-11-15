Twins演唱會2024｜反應熱烈宣布1月28至29日加開兩場 4小時視像會議齊齊揀歌

蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）再度合體以Twins姿態重踏紅館舞台，日前宣布明年1月舉行六場演唱會《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》。Twins紅館演唱會今早（11月15日）進行優先訂購，秒速爆滿，主辦單位英皇娛樂即時宣布加開兩場，由六場變八場！門票將於11月22日起城市售票網公開發售。
Twins相隔9年重返紅館，開騷消息一出即引爆回憶殺，內部認購前所未有搶手，而今早的優先訂購，不到兩小時已經宣布售完，下午英皇宣布加開1月28日至29日兩場，門票將於11月22日起城市售票網一起公開發售。
過去Twins於紅館最多只開五場，今次破紀錄開足八場，不單令粉絲大呼興奮，阿Sa、阿嬌亦相當開心，阿sa謂：「以組合來講，入行22年仲可以開演唱會，企喺個台度同大家慶祝，真係好難得！所以呢個演唱會對我哋嚟講係好有意義！知道咁多人仲繼續支持我哋，又感動又開心！希望到時大家可以有一個好好玩嘅晚上。」細心一睇，今次演唱會的公售日期，正是阿Sa生日，而演唱會頭場，就是阿嬌生晨，問到兩人是否特登揀呢兩個良辰吉日？阿Sa表示：「梗係唔係啦，真係咁橋喎，紅館期邊有得揀話想邊日，第一次公司同我哋講個開騷日期，我哋覺得好奇妙，所以公司就話，不如係我生日個日公開發售啦！咁兩個生日都可以雙喜臨門啦！」阿嬌表示：「揀得中呢兩個日子售票同開show都係第一次，覺得好開心好受重視，哈哈。加場雖然開心，但都開始有啲壓力㗎，希望到時可以做到最好俾大家！」
問到阿Sa是否已諗定今年點大事慶祝生日兼演唱會大爆，阿Sa稱：「吓，哈哈，好成績先諗點慶祝啦！今年生日願望一定係做好個演唱會。仲有係身體健康啦，嚟緊要開始排舞練歌，好身體好緊要。」昨日兩人就為演唱會開始籌備開會，阿嬌因身在外地工作，只得用電話FaceTime參與，齊齊開了4小時會議，整個開會過程都充滿歡樂笑聲，齊齊揀歌，阿Sa更即時就自行排舞給阿嬌看，十分搞笑；之後，兩人又透過FaceTime來合照留念。