Twins演唱會2024｜反應熱烈宣布1月28至29日加開兩場 4小時視像會議齊齊揀歌

過去Twins於紅館最多只開五場，今次破紀錄開足八場，不單令粉絲大呼興奮，阿Sa、阿嬌亦相當開心，阿sa謂：「以組合來講，入行22年仲可以開演唱會，企喺個台度同大家慶祝，真係好難得！所以呢個演唱會對我哋嚟講係好有意義！知道咁多人仲繼續支持我哋，又感動又開心！希望到時大家可以有一個好好玩嘅晚上。」細心一睇，今次演唱會的公售日期，正是阿Sa生日，而演唱會頭場，就是阿嬌生晨，問到兩人是否特登揀呢兩個良辰吉日？阿Sa表示：「梗係唔係啦，真係咁橋喎，紅館期邊有得揀話想邊日，第一次公司同我哋講個開騷日期，我哋覺得好奇妙，所以公司就話，不如係我生日個日公開發售啦！咁兩個生日都可以雙喜臨門啦！」阿嬌表示：「揀得中呢兩個日子售票同開show都係第一次，覺得好開心好受重視，哈哈。加場雖然開心，但都開始有啲壓力㗎，希望到時可以做到最好俾大家！」