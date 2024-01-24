Twins演唱會2024｜完成首三場休息一天 阿Sa阿嬌感性發言搞喊歌迷

Twins重踏紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，一共14場演唱會眨眼已完成第三場，今日阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)終於可以休息一天，明天(25日)才再展開接下來的餘下演出。
昨日天氣雖然凍到得幾度，但無減觀眾熱情，一開騷幾乎全場觀眾站起來又唱又跳，Twins在台上也答謝大家：「你哋嘅熱情係咁凍天氣下，俾到我哋全晚力量！好勁呀！」昨晚二人不單搞「笑」觀眾，亦同時搞「喊」大家，當唱出《相愛22年》之前，Twins互訴心聲，阿Sa向阿嬌講：「親愛嘅鍾欣潼女士，哈哈.....多謝你22年來成為我拍檔！我人生最大成就，就係同你成為組合！呢個江山係我哋打番嚟！而無論開心或低潮你都對我不離不棄，陪住我，出面好多人覺得我好醒，其實唔係㗎，我內裏唔係一個非常自信嘅人，好多時你同我一齊，我多咗好多力量，多謝你呀鍾欣嬌。」而阿嬌則回應：「認識你22年，我真係冇諗過我哋可以走咁遠，開始個陣，出面好多質疑嘅聲音，話我哋好快就冇㗎啦咁，但係我哋喺逆境更齊心，更同心對抗出面，多謝你冇放棄我，我亦冇放棄自己。」現場歌迷即時感動，大叫: 「你哋要加油！」而阿Sa亦被感動回話：「你係我認識人裏面，個樣最柔弱，內心最堅強嘅人，好多謝你冇放棄自己。」繼而兩人互相擁抱，不少歌迷聽完該番對話都被被感動得眼濕濕。
唱《丟架》咬親脷
至於其他環節，Twins都為現場帶來不少歡樂笑料，阿Sa提醒大家，入場記得悉心打扮，扮番Twins以前的造型，最佳造型每晚她們也會在台上送出演唱會限量簽名版Sweatshirt給幸運觀眾，昨晚二人就選了一個4歲小朋友贏得獎品。握手環節阿Sa兩晚也太慢，握到第三首歌完了都未握完四面觀眾，要阿嬌在終點等候，又經常搞笑大叫：「哎也，弊啦，我未握晒呀，我好慢呀。」Encore時唱《丟架》，Sa突然大叫停，正當大家以為發生甚麼事，原來是她一開口唱就咬到自己條脷，要重新唱過，搞到阿嬌狂笑問：「冇嘢嘛？」而Sa除了自己狂笑，不停反問:「喂呀，點解次次咁嘅嘢都發生我身上㗎，冇理由㗎，我食得咁清，唔會熱氣㗎。我地抹走佢重頭來過！」而阿嬌就笑住話：「係抹唔走㗎！」兩人為全場帶來無限歡樂。
順利完成三晚演出，今天Twins終於可以休息一日，25日再次開騷，阿Sa昨晚台上就已經叫觀眾大家注意保暖：「今日好凍呀，你哋着夠衫？我今朝好似細個返學嗰陣咁，凍到唔想起身，但係返到紅館，一開場感受你哋嘅熱情，真係即刻充滿能量呀。」觀眾即報以超熱烈歡呼聲。完場後，Twins異口同聲說：「YEAH！終於三場完成，可以放假。好想食宵夜，好餓，可能係今晚觀眾太熱情，全部都唔鐘意坐低㗎，成晚都企晒起身跳舞，我哋都用多咗好多能量呀。」休息日會做咩？兩個都話：「跳足三晚，按摩，要按摩呀！」