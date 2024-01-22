Twins演唱會2024｜性感戰衣騷女人味 阿Sa率全場大合唱賀阿嬌生日

Twins昨晚(21日)在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》一共14場演唱會，亦是Twins相隔9年的紅館騷。Twins以多首快歌為個唱揭開序幕，包括《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》等等，當她們唱到《跅跅步哈姆太郎》時，連打兩個側手翻。不過，阿嬌的動作不及阿Sa般利落，首個側手翻更險些滑倒。

經典金歌送題 這次演唱會，Twins沒有請嘉賓，大玩回憶剎唱出不少經典歌曲，包括《眼紅紅》、《我們的紀念冊》、《飲歌》、《幼稚園》等等，更走到觀眾席跟大家握手。當Twins唱到《女人味》時，二人更換上超性感的黑色喱士see through戰衣，擺出不同撩人舞姿。

《女人味》性感戰衣上陣︰

阿 Sa︰我哋唔再係 𡃁 妹仔 唱完《下一站天后》之後，阿Sa表示出道22年仍可開演唱會是奇蹟，坦言年紀愈來愈大，會好好珍惜。阿嬌表示：「作為組合仲可以一齊好難得，未知幾時係最後一次演唱會。」阿Sa繼續說：「我哋唔係以前𡃁妹仔，每一次都唔知會唔會係最後一次演唱會。」 阿嬌很多謝與她們成長的粉絲，她說：「好多人話我哋係你嘅青春，其實你哋代表我哋嘅青春。」阿阿Sa稱每次二人拍在一起，感覺回到以前很年青的時候，更笑言大家望她們多些有回春功效，之後她們便唱出《拍住上》。不過，阿Sa就把年青的青字讀了另一個音，引來大家爆笑。

阿嬌︰唯一 無放棄我哋友誼 Twins亦在台上互相多謝對方，二人眼濕濕分享心聲，亦搞到在場粉絲眼濕濕。阿Sa表示22年前沒有想過會有這樣的未來，「雖然係途中有好多大大小小障礙，但我知道無論開心或不開心，喺人生風光嘅時刻定低潮時期，從一個階段，走到另一個階段，但我都知道你都會同我一齊，多謝你嬌嬌！」 阿嬌就自言是個欠缺自信的人，但幸有阿Sa支持，「我會逃避，但你會走出嚟幫我解決好多困難，幫我出頭，支持我。有你喺我身邊，你嘅自信、你嘅開朗係我學習對象。以前我做嘢成日都半途而廢，唯一無放棄就係我哋友誼，我好榮幸同感恩同你組成Twins，多謝你，蔡卓妍！」接著唱出《相愛22年》。

阿嬌43歲生日 適逢是阿嬌的43歲生日，阿Sa更為她準備驚喜，她著全場歌迷拿起椅子上原有的海報，並高舉有顏色的一面，齊齊跟阿嬌說生日快樂及生日歌。不過，因為有不少歌迷搞錯了顏色，導致做不到阿Sa想要的生日快樂字句效果。最後以《風箏與風》為個頭場個唱作結。