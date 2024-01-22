Twins演唱會2024｜性感戰衣騷女人味 阿Sa率全場大合唱賀阿嬌生日

Twins昨晚(21日)在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》一共14場演唱會，亦是Twins相隔9年的紅館騷。Twins以多首快歌為個唱揭開序幕，包括《高手看招》、《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》等等，當她們唱到《跅跅步哈姆太郎》時，連打兩個側手翻。不過，阿嬌的動作不及阿Sa般利落，首個側手翻更險些滑倒。
經典金歌送題
這次演唱會，Twins沒有請嘉賓，大玩回憶剎唱出不少經典歌曲，包括《眼紅紅》、《我們的紀念冊》、《飲歌》、《幼稚園》等等，更走到觀眾席跟大家握手。當Twins唱到《女人味》時，二人更換上超性感的黑色喱士see through戰衣，擺出不同撩人舞姿。
《女人味》性感戰衣上陣︰
阿Sa︰我哋唔再係𡃁妹仔
唱完《下一站天后》之後，阿Sa表示出道22年仍可開演唱會是奇蹟，坦言年紀愈來愈大，會好好珍惜。阿嬌表示：「作為組合仲可以一齊好難得，未知幾時係最後一次演唱會。」阿Sa繼續說：「我哋唔係以前𡃁妹仔，每一次都唔知會唔會係最後一次演唱會。」
阿嬌很多謝與她們成長的粉絲，她說：「好多人話我哋係你嘅青春，其實你哋代表我哋嘅青春。」阿阿Sa稱每次二人拍在一起，感覺回到以前很年青的時候，更笑言大家望她們多些有回春功效，之後她們便唱出《拍住上》。不過，阿Sa就把年青的青字讀了另一個音，引來大家爆笑。
阿嬌︰唯一無放棄我哋友誼
Twins亦在台上互相多謝對方，二人眼濕濕分享心聲，亦搞到在場粉絲眼濕濕。阿Sa表示22年前沒有想過會有這樣的未來，「雖然係途中有好多大大小小障礙，但我知道無論開心或不開心，喺人生風光嘅時刻定低潮時期，從一個階段，走到另一個階段，但我都知道你都會同我一齊，多謝你嬌嬌！」
阿嬌就自言是個欠缺自信的人，但幸有阿Sa支持，「我會逃避，但你會走出嚟幫我解決好多困難，幫我出頭，支持我。有你喺我身邊，你嘅自信、你嘅開朗係我學習對象。以前我做嘢成日都半途而廢，唯一無放棄就係我哋友誼，我好榮幸同感恩同你組成Twins，多謝你，蔡卓妍！」接著唱出《相愛22年》。
阿嬌43歲生日
適逢是阿嬌的43歲生日，阿Sa更為她準備驚喜，她著全場歌迷拿起椅子上原有的海報，並高舉有顏色的一面，齊齊跟阿嬌說生日快樂及生日歌。不過，因為有不少歌迷搞錯了顏色，導致做不到阿Sa想要的生日快樂字句效果。最後以《風箏與風》為個頭場個唱作結。
Twins演唱會2024歌單
1) 高手看招／明愛暗戀補習社／二人世界盃／愛情當入樽／ICHIBAN 興奮／盲頭烏蠅／跅跅步哈姆太郎
2) 本小姐
3) 花生騷
4) 愛情突擊
5) 千金
6) 眼紅紅
7) 幼稚園
8) 我們的紀念冊
9) 神奇兩女俠
10) 和平日
11) 作詞人的錯
12) 雙失情人節
14) 亂世佳人
15) 飲歌
16) 女人味
17) 星星月亮太陽
18) 紅睡星
19) 下一站天后
20) 虛齡時代
22) 成長
23) 拍住上
24) 相愛22年（《相愛6年》改詞版）
25) 雙喜樓
26) 丟架／多謝失戀／朋友仔／傷心情歌／女校男生／朋友的愛／戀愛大過天
27) 風箏與風