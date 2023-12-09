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娛樂
2023-12-09 11:59:10

Twins演唱會2024｜紅館騷宣布再加4場 開足12場破出道以來紀錄

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Twins演唱會｜紅館騷宣布再加4場 開足12場破出道以來紀錄

Twins踏入22周年再開紅館演唱會，今日宣布再加開2月1至4日共4場。

Twins踏入22周年再開紅館演唱會，氣勢凌厲大紫大紅一時無兩，早前優先訂購爆滿後即宣布由6場加至8場，公開發售瘋搶半個鐘宣告爆滿，今日又再宣布加開2月1至4日共4場！12月15日城市售票網公開發售。

相隔9年再次踏足紅館，一開就開12場，阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)今次破了Twins自己的紀錄，當然開心，阿Sa笑謂：「其實真係救到我燃眉之急，我真係好唔夠飛，之前我仲用自己啲飛行里數去換番自己演唱會啲飛，換完都係唔夠，幫唔晒朋友訂，依家再加，咁即係有救啦，哈哈....唔使啲朋友唔開心，話我辦事不力。歌迷都不停留言俾我，話搶唔到飛想喊，所以我哋今次特別為佢哋搞緊一場加場係歌迷會專場，咁希望大家都可以真係一齊入到嚟，同我哋一齊共渡到22周年，呢個咁值得紀念日子。」 阿嬌就坦言：「聽到再加場，有愕然，又有驚喜，又覺得係一個突破。做咁多場 ，係自己體能上都有少少擔心㗎，但會盡全力去做！已經開始戒緊肉，剩係食菜呀，海鮮咁，因為只食齋又怕唔夠營養，記緊歌詞排緊舞啦。」 問到阿Sa今次破晒Twins紀錄，她表示：「唔好講咩紀錄啦，我剩係會諗，趁行得走得，做到咪做多幾場囉，再老啲唔知自己頂唔頂到啦嘛，做到就做囉。哈哈哈....我就兩個月前已經開始管理自己啦，已經食緊健康餐，同埋練體能，依家瘦咗好多呀，咁唔可以剩係瘦，因為都要體力，所以不停有做運動增加肌肉囉。本來唱8場，我同阿嬌話，不如一氣呵成啦，唔使停唱晒佢，免得好似蝕咗道氣咁嘛，但係依家12場，中間就會有休息日啦，都要休一休再做，應該狀態會好啲。 」

此外，最近又有不法之徒，於社交網站上開post ，指Twins演唱會招聘保安、檢票員等等職位，演唱會總監馮貽柏表示，從來沒有進行過任何這些職位的招聘，勸喻歌迷千萬不要受騙，把自己的私人資料或電話等給予這些網站，小心保障個人利益。

Twins相隔9年再次踏足紅館，一開就開12場。

Twins相隔9年再次踏足紅館，一開就開12場。

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