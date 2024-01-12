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娛樂
2024-01-12 15:37:36

Twins演唱會2024｜終極最後兩場門票兩小時內售罄 阿Sa阿嬌率先試着紀念Tee

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Twins演唱會2024｜終極最後兩場門票兩小時內售罄 阿Sa阿嬌率先試着紀念Tee

Twins共14場紅館演唱會門票已賣清光。

Twins出道22周年，今個月將再次踏上紅館舞台舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》，是次演唱會反應熱烈，今日加開終極最後兩場，公售達九成門票，兩小時內全部售罄！收到好消息後，阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)都非常開心，為答謝歌迷支持，率先提早把演唱會紀念T恤穿上身滿足粉絲，不少歌迷一見貨版表示撲完飛又要撲衫，紛紛擔心買唔到。

阿Sa與阿嬌率先試着今次演唱會紀念Tee。

阿Sa與阿嬌率先試着今次演唱會紀念Tee。

最近Twins 每日都為14場演唱會積極綵排，由早忙到晚，練歌、排舞、開會，行程密麻麻，每日也過得充實兼開心，阿嬌表示：「因為好多謝歌迷咁支持，所有其他工作都暫停晒㗎喇！依家全力開火都係演唱會排練，本來諗住冇咁早公開紀念品，不過今早排練時，聽到咁好消息，兩個鐘售完，真係好感動，今日啱啱收到紀念Tee個樣版，所以即刻同阿Sa換件紀念版畀大家睇吓先，係咪好靚？」Sa就話：「係咪好靚？同出面一般Tee係唔同㗎，係會長身少少，因為我哋覺得長身少少，着起嚟易襯好睇。所以為咗呢件Tee，我哋版形都改咗幾次，用我哋兩個屋企自己最鐘意嘅T恤版形跟住長度，所以着上係絕對靚靚，哈哈。」對於歌迷好緊張，驚買唔到，會唔會網上優先供歌迷會訂先？二人不約而同表示：「冷靜啲，唔止一個款，有好多唔同款，所以慢慢畀時間我哋會公布。」今次演唱會有不同紀念品應市，全部都好似新歌《雙喜樓》歌詞一樣「靚靚靚乾乾淨 靚靚靚靚新新淨 靚靚靚靚」。

Twins出道22周年，今個月將重踏紅館舞台。 Twins出道22周年，今個月將重踏紅館舞台。
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