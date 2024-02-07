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娛樂
2024-02-07 13:21:41

TWINS演唱會2024｜阿Sa想開Side Track演唱會 阿嬌回應會否再打側手翻

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阿Sa與阿嬌完成14場紅館演唱會後，接受傳媒訪問。

Twins14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在昨間(6)於紅館舉行尾場，阿Sa與阿嬌完騷後接受媒體訪問，自爆一返回後台，助手即遞上薯片汽水和珍珠奶茶等零食，兩人為開騷戒口，終於解禁大表興奮：「聽日放假啦！呢個騒做得好開心。」

阿嬌與阿Sa坦言踩足14場感疲累，被問到會否不捨得粉絲，阿嬌笑言：「佢哋一直都係喺度，冇嘢㗎！」談到兩人在台上表示想開Side Track演唱會，會否今年內舉辦，阿嬌說：「諗吓啦！」

Sa直言：「好想有一個Side Track，今次揀歌嘅時候聽返自己啲Side Track。」但只屬初步構思，一切有待下半年完成巡迴演唱會才計劃。兩人早前唱《忠粉》時曾感觸落淚，尾場有否眼濕濕？Sa坦言：「我唱《下一站天后》嗰陣時真係有少少，見到每一晚企嗰個位，都見粉絲喺度揮手，會起雞皮，今晚嘅氣氛都好好。」至於今晚是否未夠喉時阿嬌說：「有諗過再出返嚟嘅，不過大家唔走，但導演真係建議我哋唔好再出嚟啦！」

阿嬌生日撞正開演唱會，雖然她看不清楚阿Sa悉心安排fans的生日應援舉牌字圖，但仍表示：「被重視嘅感覺。」阿Sa補充說：「我有俾返張圖佢睇，不過計劃趕不上變化。」

Twins在演唱會重演打側手翻的經典動作。 Twins唱《跅跅步哈姆太郎》時沒有打側手翻，阿Sa與阿嬌咀嘴。

冒藥影響 取消側手翻

今次開騷先後請來關智斌及容祖兒，今次都有做嘉賓，阿Sa說：「關智斌係俾我哋捉上嚟嘅。容祖兒係我哋演唱會嘅傳統。」兩人與Joey即興向台下老闆楊受成要求贊助旅行，問到想行哪裡時，阿Sa表示想去可冒險的地方，「冒險嗰啲地方好貴，唔平㗎！」

阿嬌在演唱會期間身體狀況取消打側手翻，她回應說：「我好返啦！(尾場點解唔再表演？)算啦，都打咗囉。」至於打側翻是否訓練很久，她續說：「唔使練嘅。不過嗰日我食咗藥感冒。」至於日後演唱會否再表演打側翻，阿Sa代為回應：「日後再算啦！」

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