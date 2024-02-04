Twins演唱會2024｜阿Sa應粉絲要求咀阿嬌 喊住唱《忠粉》多謝fans

Twins昨晚(3日)舉行第11場《TWINS SPIRIT》演唱會，阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)愈唱愈強。由於是歌迷場，她們更特別為歌迷安歌多4首歌，又選唱了為歌迷而寫的新歌《忠粉》。她們更因為歌迷的熱情讓他們未開口唱已經落淚。

阿SA台上說到︰「今晚係fans 場！真係未開騷喺樓下已聽你哋嗌啲聲，太犀利啦！」她又感謝歌迷無論好壞日子都一直陪伴，讓Twins可以走弄去。阿Sa說︰「我想唱一隻歌，係一首新歌，呢首歌係紀錄左係最新專輯裡面，兩個字嘅，送比所有嘅歌迷 ，呢相歌《忠粉》....哎也.... 未唱已經想喊......」兩人邊哭邊唱，歌迷就狂叫他們唔好喊。