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娛樂
2024-02-04 21:41:07

Twins演唱會2024｜阿Sa應粉絲要求咀阿嬌 喊住唱《忠粉》多謝fans

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Twins演唱會進入倒數階段。

Twins昨晚(3日)舉行第11TWINS SPIRIT》演唱會，阿Sa(蔡卓妍)、阿嬌(鍾欣潼)愈唱愈強。由於是歌迷場，她們更特別為歌迷安歌多4首歌，又選唱了為歌迷而寫的新歌《忠粉》。她們更因為歌迷的熱情讓他們未開口唱已經落淚。

SA台上說到︰「今晚係fans 場！真係未開騷喺樓下已聽你哋嗌啲聲，太犀利啦！」她又感謝歌迷無論好壞日子都一直陪伴，讓Twins可以走弄去。阿Sa說︰「我想唱一隻歌，係一首新歌，呢首歌係紀錄左係最新專輯裡面，兩個字嘅，送比所有嘅歌迷 ，呢相歌《忠粉》....哎也.... 未唱已經想喊......」兩人邊哭邊唱，歌迷就狂叫他們唔好喊。

 

平靜完之後，她們變回平日瘋癲模樣，突然唱「冇咗你哋我哋會死！ABCDEFG FANS FANS 我哋支持你！」讓現場陪他們哭中的歌迷又忽然開心笑爆。阿Sa話，「我哋不嬲係咁，想唔想像到呢22 年，我哋都係咁？哈哈哈.....」現場歌迷狂叫「咀佢」、「咀佢」，阿Sa笑住話︰「你哋真係有咩咁特別？ 又唔係未見過？成日都做㗎啦！」

二人敵不過現場萬人大叫「咀」，於是搞笑跳出像打功夫一樣舞步，阿Sa拉阿嬌過來咀，但第一下竟然係失手相撞，笑爆全場；第二次再真係完美咀到，歌迷叫聲亦嗌裂整個紅館。阿嬌笑道︰「真係無聊呀你哋！見係fans 場滿足下你哋啦。」

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