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娛樂
2024-02-02 17:00:48

Twins演唱會2024｜ 阿Sa自爆如果生了小朋友已經22歲 嚇到阿嬌O晒嘴

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Twins演唱會2024｜ 阿Sa自爆如不小朋友已經22歲 嚇到阿嬌O晒嘴

Twins演唱會昨晚來到第9場，阿Sa和阿嬌經過兩日休息後狀態極佳。

Twins演唱會昨晚來到第9場，阿Sa(蔡卓妍)和阿嬌(鍾欣潼)經過兩日休息之後，狀態極佳，兩人更再安歌兩首歌才完場，讓觀眾滿載而歸。 Twins昨晚取消了打側手翻，外間即有不少猜測阿嬌第8場打側手翻時跣腳受傷，大會馬上澄清，「不用擔心， 因為阿嬌呢幾日唔夠血，身體弱啲，公司擔心佢再腳軟再跌親會整傷，所以先暫停一下側手翻。」

而昨晚亦有不少圈中好友到場支持，包括ERROR193、肥仔、衛詩雅、湯怡以及《金手指》導演莊文強、伍樂城等。握手時，阿Sa見到193，即搞笑道： 「你唔好企起身啦你，你咁高擋住後面！」引得觀眾也一同哈哈大笑，193亦十分之好，成晚坐低，唔敢企起身，免阻後面觀眾。Twins講到22年感受時，阿Sa突然語出驚人：「22年時間真係好長，22年前如果我生咗個仔，佢今年都已經22...」阿嬌聞言O晒嘴不懂回應，阿Sa先再話：「係冇發生到，哈哈哈.....」接着她又說：「你知啦，組合真係難㗎，好多組合行行下走散咗，又或者嗌咗交，我唔係講緊你哋呀 ，ERROR，哈哈.....我都祝福你哋可以行好耐呀....」而肥仔同193則即時兩手緊扣，引起全場大笑。 Sa和阿嬌亦感謝作曲人伍樂城，並表示：「冇呢個人，就冇我哋啦。我地九成的歌都係佢作㗎！伍樂城！」安歌時阿Sa特別再走過去同伍樂城握手，更稱對方為「大佬」。

 

Twins昨晚取消側手翻環節。 阿Sa大曬纖腰，身材fit爆。 昨晚ERROR成員193及肥仔亦有到場支持。
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