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娛樂
2023-11-01 13:38:02

Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌出道22周年宣布開騷 傳1月連開6場

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Twins宣布開騷。

由蔡卓妍(Sa)及鍾欣潼(阿嬌)組成的Twins，自2011年成軍至今，仍然人氣不減。Twins原定於入行廿周年時舉行演唱會，惟撞正疫情只好擱置計劃。正當不停有消息指Twins將於明年初開騷，昨日Twins及經理人霍汶希在社交平台發布多張Twins演唱會預告海報，確認開騷一事，但有關資料仍有待官方公布。

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Twins出道22年，至今仍有很多fans。

以「22」做設計

從她們上載的宣傳照見到海報以紅白為主色，共有三款，當中兩款是海報中間出現一組由阿Sa和阿嬌的英文名，各自斬了一節再拼湊而成的字體，一個是以阿Sa的英文名為主，另一個是以阿嬌的英文名為主，下面則印有「TWINS SPIRIT」的字眼，其中「N」字就由「22」去組成，並有一行細小英文字「SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG」。另一款則只印了「TWINS SPIRIT」在正中間位置，三款海報均有「22」這個圖案，示意她們已入行22年。

1月底開騷

霍汶希在微博留言說︰「演唱會今日官宣闊別重逢，雙向奔赴，和Twins一起相約」Twins則在不同社交平台上載官方宣傳海報，並呼籲大家密切期待。由於Twins現時在大陸很高，相信屆時她們要在大陸巡唱好一陣子，估計亦會到美加等地。Twins上一次在香港開騷已經是2016年，而今次個唱有傳將於明年1月21日至27日這段時間在紅館舉行，暫定6場。

Twins上一次在香港開騷，已經是2016年。

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