Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌出道22周年宣布開騷 傳1月連開6場

以「22」做設計

從她們上載的宣傳照見到海報以紅白為主色，共有三款，當中兩款是海報中間出現一組由阿Sa和阿嬌的英文名，各自斬了一節再拼湊而成的字體，一個是以阿Sa的英文名為主，另一個是以阿嬌的英文名為主，下面則印有「TWINS SPIRIT」的字眼，其中「N」字就由「22」去組成，並有一行細小英文字「SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG」。另一款則只印了「TWINS SPIRIT」在正中間位置，三款海報均有「22」這個圖案，示意她們已入行22年。