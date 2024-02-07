Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌唔打側手翻玩咀嘴 容祖兒登場遭強吻

Twins一連14場的《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會在昨晚(6日)於紅館舉行尾場，阿嬌(鍾欣潼)早前因身體不適取消打側手翻，當唱到《跅跅步哈姆太郎》時，她與阿Sa(蔡卓妍)玩互咀，隨即炒熱全場氣氛。演唱會3度encore，阿Sa與阿嬌請來好姊妹容祖兒(Joey)擔任嘉賓，更十分有默契地強吻對方，場面搞笑。至11時50分左右，以《天對地》為演唱會畫上圓滿句號。

演唱會後段，當Twins唱完《下一站天后》後，阿Sa談到當年Twins出道不足一年半便踩上紅館舞台舉行演唱會，創造樂壇奇蹟，她感觸表示，「22年後今日仲可以喺紅館開演唱會已經都係奇蹟，仲要14埸啊！其實一早確定咗話要開咁多場嘅時候，好多人都好擔心嘅，個個都覺得佢哋兩個掂唔掂架，搞到我都質疑自己。如果我哋再會唔會再嚟支持先，講過要算數㗎。」兩人再次感謝粉絲多年來不離不棄。

見陳慧嫻睇騷 即興唱 《跳舞街》

至encore環節，Twins在答謝環節，看到陳慧嫻坐在觀眾席上，阿Sa興奮表示對方是自己的成長回憶，又問慧嫻幾時再開演唱會，她與阿嬌即興合唱一小段《跳舞街》。其後，阿Sa與阿嬌與歌迷又大玩卡拉OK點歌，兩人唱完《你講你愛我》後，容祖兒以粉紅透視裝登場，與Twins合唱《隆重登場》及《你最紅》，Joey表示完騷要跟Twins去旅行，並大膽要求台下的英皇老闆楊受成贊助，阿Sa指老闆的口型答：「冇所謂！」3人馬上呼籲全場觀眾大聲說出：「多謝老闆楊受成。」Joey談到唔抵得全場不斷阿Sa與阿嬌互咀嘴，其間被兩位好姊妹偷襲強吻，頓時措手不及：「你哋好冇矜持囉！」場面搞笑，全場粉絲尖叫聲不絕。兩人與歌迷大合唱《風箏與風》結束演唱會，但大部分觀眾都高呼encore不肯離場，兩人換衫後再次上台合唱《天對地》結束演唱會。