Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌23年來同度高山低谷　多首金曲成青春回憶

Twins喚醒青春的回憶 23年不拆夥 同度巔峰與低谷

據說組合名字的源頭，是來自她們的經理人。皆因當時阿Sa和阿嬌擔任模特兒時被英皇唱片公司看中，簽約成為旗下藝人。 兩人在接受訓練上堂時，阿主動的Sa向阿嬌搭訕，兩人因而認識，其後經常「孖公仔」一起逛街、吃飯，甚至買衣服也一模一樣。當時經理人看到眼前這兩個年紀相若、樣貌打扮都相似的女孩，就靈機一觸以Twins作為這對女子組合的名字了。 Twins橫掃樂壇新人獎 打破出道最快紅館開騷紀錄 2001年5月，Twins成立後，推出同名EP《Twins》，打造青春活潑、活力十足的少女和青澀嬌羞的女學生形象，一出道便大受歡迎。她們主唱的《女校男生》、《明愛暗戀補習社》，唱出少男少女對愛情的憧憬和甜酸苦辣，引來共鳴，也成為很多80、90後唱K必選歌曲。

該張EP推出後快速售罄，銷量理想。唱片公司順勢再推出第二張EP，主打歌《戀愛大過天》同樣爆紅，成為卡拉OK熱唱歌，唱片也大賣。同年５月，Twins推出第一張專輯《我們的紀念冊》，以畢業為概念，大受中、小學粉絲歡迎，更成為2002年的最高銷量唱片。 當年，Twins氣勢如虹，在年底的多個樂壇頒獎禮上，橫掃多個新人和組合獎，例如商台的「叱咤樂壇組合銀獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」。這股爆紅之勢，更將Twins推上了紅館舞台開第一次個唱，並打破出道最快在紅館開演唱會的紀錄。 TwinsX「哥哥」張國榮 合作最珍貴的MV Twins在2001年出道，事業火速向進，在2002年更有機會跟另一位大紅人「哥哥」張國榮合作，拍攝《你最紅》劇場版MV。由於張國榮一向不會參演其他歌手的MV，這次合作確實很難得。 而且，翌年（2003年）4月，張國榮便不在人世了，《你最紅》成為他生前最後一個MV，怎會不是最珍貴的MV？