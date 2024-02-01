Twins演唱會2024｜阿Sa阿嬌23年來同度高山低谷　多首金曲成青春回憶

香港樂壇曾出現過不少女子組合，但蔡卓妍和鍾欣潼組成的Twins，互相扶持走過高低起跌路，相知相惜，實是難能可貴。Twins組成23年，在演藝路上有甚麼深刻回憶？當初她們為何會被挑選成為二人組合？兩人性格大不同，為何感情如此要好？
文章出處：「當代中國」網站
Twins取名的由來？ 阿Sa主動搭訕阿嬌變「孖公仔」
喜歡Twins的粉絲，都說愛上她們初出道時的青春、活力、熱情，就像陪伴成長的朋友，一起走過青蔥歲月。現在Twins正於紅館舉行一連14場演唱會，歌迷不只是捧偶像場，還想要喚醒那些年的青春回憶。
眾所周知，蔡卓妍的英文名是Charlene，而鍾欣潼則是Gillian，因此兩個名字的讀音變成她們的暱稱阿Sa和阿嬌。但為甚麼兩人的組合會取名Twins？
據說組合名字的源頭，是來自她們的經理人。皆因當時阿Sa和阿嬌擔任模特兒時被英皇唱片公司看中，簽約成為旗下藝人。
兩人在接受訓練上堂時，阿主動的Sa向阿嬌搭訕，兩人因而認識，其後經常「孖公仔」一起逛街、吃飯，甚至買衣服也一模一樣。當時經理人看到眼前這兩個年紀相若、樣貌打扮都相似的女孩，就靈機一觸以Twins作為這對女子組合的名字了。
Twins橫掃樂壇新人獎 打破出道最快紅館開騷紀錄
2001年5月，Twins成立後，推出同名EP《Twins》，打造青春活潑、活力十足的少女和青澀嬌羞的女學生形象，一出道便大受歡迎。她們主唱的《女校男生》、《明愛暗戀補習社》，唱出少男少女對愛情的憧憬和甜酸苦辣，引來共鳴，也成為很多80、90後唱K必選歌曲。
該張EP推出後快速售罄，銷量理想。唱片公司順勢再推出第二張EP，主打歌《戀愛大過天》同樣爆紅，成為卡拉OK熱唱歌，唱片也大賣。同年５月，Twins推出第一張專輯《我們的紀念冊》，以畢業為概念，大受中、小學粉絲歡迎，更成為2002年的最高銷量唱片。
當年，Twins氣勢如虹，在年底的多個樂壇頒獎禮上，橫掃多個新人和組合獎，例如商台的「叱咤樂壇組合銀獎」及「叱咤樂壇我最喜愛的組合」。這股爆紅之勢，更將Twins推上了紅館舞台開第一次個唱，並打破出道最快在紅館開演唱會的紀錄。
TwinsX「哥哥」張國榮 合作最珍貴的MV
Twins在2001年出道，事業火速向進，在2002年更有機會跟另一位大紅人「哥哥」張國榮合作，拍攝《你最紅》劇場版MV。由於張國榮一向不會參演其他歌手的MV，這次合作確實很難得。
而且，翌年（2003年）4月，張國榮便不在人世了，《你最紅》成為他生前最後一個MV，怎會不是最珍貴的MV？
Twins「永不解散」？
Twins在剛舉行的紅館演唱會上，曾回應過「最後一次」演唱會的傳言。阿Sa表示，兩人年紀愈來愈大，已經不是昔日的𡃁妹仔，「所以每次都好珍惜，唔知係咪最後一次」，含蓄地回應了歌迷的疑問。
其實，早於2006年，曾傳出Twins拆夥的傳言，當時愈傳愈熾熱的情況下，阿Sa和阿嬌曾舉行記者會，堅定表明兩人「永不解散」的決心。
阿嬌2008年捲入不雅照片事件 阿Sa一個表態證明「好感情」
2008年，阿嬌陷入事業低潮，停工一年。當時唱片公司力勸阿Sa「單飛」出碟，但她心中始終放不下好拍檔。直至有天她收到阿嬌的電話和短信，叫她要Go ahead（前進），令阿Sa即時淚如雨下，感動不已，而心頭的包袱也頓時消失了。
日後，阿嬌受訪時透露，自己知道阿Sa放不低自己，但阿嬌就是擔心自己的事會拖垮阻礙阿Sa的發展。
如此相知的拍檔，令人感動。而阿Sa得到阿嬌的支持後，在2009年推出首張個人專輯《二缺一》，歌詞「剩下自己，怎可走到尾」、「最極刑是，剩下自己，彷彿單服企」。從歌名以至歌詞，似是阿Sa憑歌寄意，向阿嬌道出自己的真心誠意。
Twins不單是拍檔，更是共度喜樂和甘苦的知己。世上有一種友情叫Twins，阿Sa和阿嬌找到了，你又有否遇上？