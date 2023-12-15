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娛樂
2023-12-15 16:52:58

Twins演唱會2024｜12場紅館騷爆滿 再度加場門票不消45分鐘賣清光

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Twins一共12場紅館騷全部爆滿。

Twins一共12場紅館騷全部爆滿。

Twins出道22周年再嚐紅館舞台，演唱會TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會日前宣布加開4場，安排明年214日的加場門票，今日於城市售票網公開發售，並不消45分鐘已全部售罄！

如此好成績，Twins 兩人也十分開心，阿嬌(鍾欣潼)知道消息後表示：「嘩！好開心 ，我會更努力做好演唱會。依家慢慢瘦緊，我唔想急速減，免得反彈快，哈哈。」阿sa(蔡卓妍）就第一反應係「吓？係咪真㗎？咁快？當然係開心啦！」對於仍然有fans話未能撲飛，問到二人會否再加場？阿sa話：「嘩，真係唔知，睇公司啦，都唔知仲有冇期呢？(咁如果真係有期可以加呢？)其實我唔抗拒，經過呢幾年世界咁多變化，有時我會諗，做到就做啦，能夠同一班歌迷一齊喺紅館相聚，係好難得，冇人知世界會變成點，日後係咪仲可以開演唱會呢？歌迷大個咗，我都大個晒哈哈，之後嘅人生又會係點？會唔會突然間生BB，又或者有家庭，又或者個世界又唔知變成點啦咁到時又未必可以開演唱會啦，所以依家做每一件事，我都係抱住可能係最後的諗法去做，咁個人又投入嗴 ，又更份外珍惜啲 。」

演唱會頭場是阿嬌生日，不少歌迷想同阿嬌慶祝，阿嬌回應：「多謝晒，我諗大家到時先算啦，入唔到場就唔好買蛋糕俾我，因為依家感冒菌嚴重，我地要做十幾場都要好小心保護自己，後台影相我哋都停咗，唔影住，做晒咁多場先，希望減低傳染，咪做做吓病咗就麻煩啦嘛。所以歌迷留言祝福我就夠啦，唔好破費，唔好買咁多蛋糕，食唔到呀，要keep靚靚，等完騷之後先可以大吃大喝啦。」

Twins加場門票今日公開發售，不消45分鐘已全部售罄！

Twins加場門票今日公開發售，不消45分鐘已全部售罄！

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