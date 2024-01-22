Twins演唱會Boyz曾是嘉賓常客 張致恒錄音流出自爆欠阿Sa十萬？

Twins昨晚(21日)在紅館舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》一共14場演唱會，昔日Boy'z成員關智斌亦有到場支持。過去Twins開騷也好，Boy'z有演出都好，會互相擔任對方的嘉賓。奈何的是，張致恒被揭欠債及偷食之後，自此離開Boy'z，要重現Twins及Boy'z同場的畫面相信難過登天。

張致恒認爭阿Sa錢？ 在Twins開騷前數天，多次踢爆張致恒夫婦借錢不還的網紅Sean Lam收到網民報料，一條屬於張致恒的錄音流出，他說︰「唉，我而家好X煩，因為阿Sa(蔡卓妍)之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」、「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」，但錄音尾段他就自爆說︰「我爭佢10萬呀。」 不過，錄音經過剪輯，未知他是否指自己爭阿Sa十萬元。

網紅Sean Lam播出疑似張致恒提及阿Sa的錄音。

不點名批評有人講大話呃錢 阿Sa於2022年在一個節目中不點名提及被好友借錢一事，及後發現對方講大話，令她非常生氣，她說︰「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」節目中阿Sa提起這件事時，仍有怒火，事後出席活動時，被問到這位朋友是否張致恒時，她不願置評。