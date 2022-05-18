Twins 21周年 阿Sa 阿嬌開直播唱金曲

今日是Twins成軍21周年，鍾欣潼(阿嬌)、蔡卓妍(阿Sa)兩人齊齊在社交網發文祝賀出道紀念日，阿Sa踏入凌晨12時，在社交平台上載和阿嬌的合照，以英文留言「祝我們21周年快樂」；阿嬌亦在差不多時間於社交網發文，對阿Sa說︰「21周年快樂 love u forever，蔡卓妍 。」

身在長沙錄內地節目《乘風破浪3》的阿Sa和阿嬌，更突然開live，讓粉絲點唱，大唱多首經典金曲，包括《士多啤梨蘋果橙》、《友誼第一》、《女人味》等，對於突擊記歌詞，阿嬌直言「考智力！」，阿Sa即糾正是考記憶力，笑言：「我哋智力應該正常！」直播期間，網民大讚阿嬌瘦了好多，她坦言有戒酒和做gym，二人更表示想回港開騷。

阿 Sa 多謝 Mani 照顧

至於經理人霍汶希(Mani)，則分享多年來與Twins、容祖兒、謝霆鋒、鄭希怡的合照。Mani說︰「翻看舊相片，原來和妳們(鍾欣潼、蔡卓妍)已經一起擁有了這麼多美好的回憶。21年前決定讓妳們兩個女，以Twins組合的身份一起出道時，就堅信妳們會一直長久下去，無比驕傲妳們經歷過這麼多的珍貴時刻依舊在一起，也無比幸運我們此時此刻還陪在彼此身邊！今天是妳們出道21周年紀念日，今天也開啟新一段乘風破浪之旅的重要時刻。重新啟航，勇敢接受挑戰，每天都有滿滿的活力，老母永遠做妳們堅強的後盾！老母愛你！」阿Sa回覆Mani︰「老母，Love u！」