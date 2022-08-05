Tyson Yoshi九展騷開鑼 台上驚現黑Bra嚇到要向女友備案

由於MIRROR紅館演唱會上周四發生嚴重意外，令到今次Tyson Yoshi個唱亦受影響，原定的機關安排在開騷前臨時變陣，而演唱會更一波三折，除了尾場直播出現阻滯外，嘉賓之一的TIAB亦在前日確診，他在個唱上認真地稱，若今次演唱會搞唔成他會蝕到破產。整晚演唱會分成6個部份，穿格仔恤衫的Tyson Yoshi先以《That Guy》一曲打頭陣，接住第二首《I Don’t Smoke & Drink》就開始晒麒麟臂，接住《Fly》更脫去外衣，上身只穿白背心，台下開始有人大叫「除衫」。Tyson Yoshi整晚以最真人面見歌迷，毫不顧其男神形象瘋狂爆粗，期間Gareth T（湯令山）登場合唱《December》，之後湯令山亦Solo唱出自己作品，到演繹《勁浪漫超溫馨》時更叫全場陪他大合唱，唱至途中，他又忽然打拳、做掌上壓，十分搞笑。



當Tyson Yoshi再度出場，現場氣氛再度升溫，此時台下竟然有人拋出黑色胸圍上台，他拎住既驚訝又無奈，反問：「斷估佢唔係叫我戴？」更立即向坐在觀眾席的女友Christy備案，並向女友說：「唔關我事！」Tyson Yoshi為開騷積極操肌，在個唱第四部份，配合一連串強勁節奏作品，他赤膊大騷胸肌，又落台行到中間的小舞台引起哄動。演唱會尾聲，Tyson Yoshi開始流露出感性一面，談到由一個地下歌手來到STAR HALL開騷，唱出《I’m not lonely anymore》即感動眼濕，除了趁機會多謝張敬軒外，最後唱出送給女友的《Christy》，逾兩小時的演唱會亦圓滿結束。