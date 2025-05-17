Tyson Yoshi今年7月迎來人生大事 啟德開完個唱飛歐洲結婚最驚爆喊

香港建造學院擁有50年的培訓經驗，一直致力為香港建造業培育優秀人才，現時學院所有一年及兩年全日制課程與香港教育制度完全接軌，為學生提供完整的職業專才進修階梯。學院每年亦會於院校舉辦課程資訊日，讓大眾了解更多課程內容及畢業後的前景，今年的資訊日於昨、今兩天（16、17日）在九龍灣院校舉行。為隆重其事，既是音樂人又是室內建築設計師的Tyson Yoshi，昨日以「準面試生」的身份擔任開幕典禮嘉賓，並即場接受入學試考核，以輕鬆貼地的方式與青年人互動交流！

Tyson Yoshi曾在英國修讀室內建築設計系，對建造業已有一定程度的了解，被問到為何要報考學院時，他鬼馬表示：「最近用咗唔少錢拍MV，嚟緊又搞演唱會又搞結婚，我見啲脆友話呢行人工高，學院課程免學費有津貼，唔報就笨啦。」除了要回應面試官問題，Tyson Yoshi 也要接受體能測試及色覺測試，平日有健身習慣的他，邊測手握力邊騷肌。最後，Tyson Yoshi與學生們到台下，與學院代表及嘉賓們大合照。

Tyson Yoshi最近與張敬軒合唱新歌《By My Side》，他坦言聽作品時感動落淚，今年7月5日及6日更會在啟德體藝館舉行兩場演唱會，同月8日即遠赴歐洲舉行婚禮，他表示：「預咗200萬畀老婆搞婚禮，點用佢都會問我嘅。」Tyson最希望結婚時不會爆喊，更稱：「好驚講愛的宣言！」暫時仍未寫婚禮誓詞。