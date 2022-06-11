Tyson Yoshi個唱海報曝光 公布實名制入場規則

樂壇大隻仔Tyson Yoshi宣布8月舉行首次香港個人演唱會 《MY NEW WORLD ORDER》，場地落實在九龍灣國際展貿中心STAR HALL舉行，日期已定8月5日至8日、共開共4場，Tyson Yoshi今日在IG公開宣傳海報，票價分為$1080、$880、$680及$480，門票於6月17日早上10時起在快達票網站公開發售。



Tyson Yoshi今次個唱門票以實名制形式發售，大會說明購買門票後不能更改登記名字、轉讓或退票，入場時更要出示身分證或旅遊護照核對資料。Tyson Yoshi是次個場用上螢光綠作主色，昨日起帶頭把IG頭像換成綠色，林家謙、張敬軒、Serrini、湯令山、姜濤、林家熙、張蔓莎等紛紛響應。