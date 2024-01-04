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娛樂
2024-01-04 19:47:04

Tyson Yoshi出席《叱咤》為見證Jeffrey拎獎 性感打扮笑似「一帶一路」

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Tyson Yoshi出席品牌活動。(陳奕釗攝)

張敬軒、Tyson Yoshi今日現身金鐘太古廣場出席FENDI新產品發布活動，吸引大批粉絲追星，氣氛相當熱鬧，當大隻仔Tyson Yoshi到場時，大家見到他今日穿衞衣打扮卻傳來一陣噓聲。

是次活動，除了軒仔、Tyson Yoshi外，Jace陳凱詠、楊天宇、張蔓姿及張蔓莎亦有現身，眾人穿上新裝現身，當輪到Jace 登場時，穿上白色衞衣卻與背景一樣，出現「黐地」效果。至於軒仔獲安排孖Tyson Yoshi合照，軒仔穿上睡衣質料套裝，他抵死地作狀拉開Tyson上衣，之後Tyson反客為主扮鬆開軒仔衫鈕，場面搞笑。

Tyson表示今日天氣凍，所以要穿衛衣。提到他在《叱咤》頒獎禮上以超性感的造型示人，他稱當時造型師交衣服給他時一度以為是女裝，他說︰「好窄又好緊，要搵人幫手先著到，之後大家睇完得啖笑，造型師話加件褸睇下，又ok喎！」他稱前往會場時，不停走光，「我終於明白女星們痛苦，黐晒膠紙係膊頭，因為係咁跌，hold住件衫咋。我坐坐下車覺得涼涼地，原來露出嚟，真係一帶一路。」

提到Edan黐了粒假癦，當時視覺效果好震憾，他笑謂胸部沒有任何特效。對於他沒有甚麼表情，被指黑面，他稱剛出席完台灣跨年演唱會，之後便趕回來出席頒獎禮，所以非常累。他指台灣的fans比香港的fans較含蓄，就算是搖滾音樂會也是表現很冷靜，「feel到佢哋好澎湃，佢哋都係熱情，可能文化唔同啲，香港係好熱情。」

問到為何這樣辛苦還要出席，Tyson表示因為Jeffrey第一次奪新人獎，要，為了支持他，所以多累也出席。他表示會跟Jeffrey約食飯，但大前提是要夾健身餐單時間表，並稱稍後會跟對方一齊出trip工作。

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