Tyson Yoshi孖湯令山合體開騷 勤操肌預告或爆西裝 Gareth.T呼籲掟bra上台要留資料(有訪問片)

Tyson Yoshi與湯令山老友鬼鬼，將於12月合體舉行《MOOV LIVE TYSON YOSHI × CARETH.T》音樂會。

Tyson Yoshi(程浚彥)與 Gareth T(湯令山)將於12月16日(六)假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行 《MOOV LIVE TYSON YOSHI × CARETH.T》音樂會，兩人今日(18日)現身記者會，公布音樂會以「MUSIC BATTLE」為主題，並進行30秒「的波」遊戲前哨戰，原本勝算十足的 Gareth.T因未能適應小兒科的膠足球，意外地敗給Tyson，兩人又與現場粉絲玩問答比賽，氣氛熱鬧。音樂會門票將於下周四(24日)優先訂購，8月28日供會員換購。Gareth.T更表示如果反應熱烈，會跟主辦單位提出多加開一場，讓他們大家盡情地玩多一晚。

Tyson做古巨基嘉賓爆衫鈕 兩人接受傳媒訪問時表示，由於距離開騷日子當有4個月，暫未落實音樂會內容，雖然兩人在台下表現較內歛，但Gareth. T保證演出絕無冷場，笑言可能會請觀眾上台做掌上壓。服裝方面，兩人表示未必會穿背心，Tyson返而想穿西裝上台，他自爆早前擔任古巨基演唱會嘉賓時爆衫鈕，「臨上台時突然爆咗衫鈕，好緊張，(何不索性爆衫？)爆衫要睇場口，做嘉賓要尊重古Sir。」Gareth. T笑指Tyson太大隻。Tyson近日與女友很勤力健身，是否部署今次音樂會騷肌？他自言跟上年開騷的最fit狀態尚有一段距離，不過最開心是令女友操上癮，「以前佢有佢食，我自己食雞胸，同一張枱但唔喺同一世界，現在終於返咗同一世界。」