Tyson Yoshi愛車印「F**k You」吸引小朋友圍觀 學校老師親留言

Tyson Yoshi昨日(25日)於社交平台PO出短片,內容係一群身穿校服嘅小朋友圍住Tyson Yoshi架車喺到笑,有啲小朋友更望向車身「F**k You」語句,而Tyson Yoshi則企喺一旁講電話及露出尷尬笑容。Tyson Yoshi於帖文寫道:「Sorry children, better change it to love you…(對不起孩子們,應改成愛你會比較好)」,網民就留言指成個畫面好搞笑,又笑指Tyson Yoshi教壞小朋友,但都有網民指有機會小朋友本身就識:「重點係你架車啲字體拉花 吸引咗啲小朋友睇」、「教壞小朋友系列」、「而家啲細路英文真係叻」、「唔緊要,佢地睇得明姐係之前都學左」、「幾好丫,你令到成班小朋友笑得好開心」、「Miss:次次路過呢部車都頭痕」等等。

Tyson Yoshi嘅帖文更令該班小朋友嘅學校老師留言,表示多謝驚喜,指孩子們都對部車好好奇:「Hi Tyson, thanks for your surprise. Our children seem so curious about your car. We would like to invite you to come to our school and share more about your car and Co-create your next design of your car outlook(我們的小朋友好像對你的車感到非常好奇,我們想邀請你來我們學校分享更多有關你的汽車,並共創你的汽車下一個設計)。」Tyson Yoshi見到之後回覆:「My bad」,又再Repost Story:「Omg出事了,人哋學校嚟留言。」