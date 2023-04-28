Tyson Yoshi成就解鎖 搵三上悠亞拍MV化身恐怖情人

日本AV界首席女神三上悠亞，將於今年8月的30歲生日正式引退，其香港忠粉Tyson Yoshi（程浚彥）最近終得償所願，邀請女神為其歌曲《be mine》拍攝MV，並會於今晚8時首播。

原名鬼頭桃菜的三上悠亞，退出偶像女團SKE48後轉投AV界，打滾8年已風靡萬千男士，繼黃明志的2020年單曲《不小心》邀來三上悠亞拍攝MV及封面後，Tyson Yoshi亦曾公開表明想請她拍MV，去年更在加蔥（林茂發）的《今日R.I.P》訪問中講過：「其實我有一首歌好啱搵三上悠亞拍MV，已經聯絡緊！」Tyson Yoshi透露歌曲靈感來自一位台灣網拍女友人，因為女方被跟蹤狂跟了足足4年，感到非常困擾，Tyson Yoshi將事件創作成歌曲，既自肥亦認為歌曲好適合找三上悠亞擔任MV女主角。