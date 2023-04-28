Tyson Yoshi成就解鎖 搵三上悠亞拍MV化身恐怖情人

日本AV界首席女神三上悠亞，將於今年8月的30歲生日正式引退，其香港忠粉Tyson Yoshi（程浚彥）最近終得償所願，邀請女神為其歌曲《be mine》拍攝MV，並會於今晚8時首播。
原名鬼頭桃菜的三上悠亞，退出偶像女團SKE48後轉投AV界，打滾8年已風靡萬千男士，繼黃明志的2020年單曲《不小心》邀來三上悠亞拍攝MV及封面後，Tyson Yoshi亦曾公開表明想請她拍MV，去年更在加蔥（林茂發）的《今日R.I.P》訪問中講過：「其實我有一首歌好啱搵三上悠亞拍MV，已經聯絡緊！」Tyson Yoshi透露歌曲靈感來自一位台灣網拍女友人，因為女方被跟蹤狂跟了足足4年，感到非常困擾，Tyson Yoshi將事件創作成歌曲，既自肥亦認為歌曲好適合找三上悠亞擔任MV女主角。
Tyson Yoshi一向迷戀三上悠亞，多次在IG分享自己的珍藏，如今宣布與女神首度合作，大批網民也留言恭喜，台灣歌手好友婁峻碩、派偉俊也有在其Post下貼上emoji回應。《be mine》由Tyson Yoshi夥拍新世代著名導演 TRAVIS GOOD 共同監製編導，獲三上悠亞經理人團隊全力支持，於日本取景，而拍攝個程中，他更在早上4時開始無懼冬日嚴寒天氣，於河口湖地區親身拍攝多個飛天特技鏡頭，務求再次透個視覺上的刺激體驗，讓所有觀眾完全置身他的創作世界。至於首度和偶像合作，Tyson Yoshi表示非常欣賞對方的專業和演技。雖然言語不通但三上小姐只花上數分鐘便能完全投入，真正化身成「夢幻情人」。Tyson Yoshi今次在《be mine》化身在背後默默守護的恐怖情人，從單戀到跟蹤及暗殺，還有私自收集對方的毛髮和個人物品，內容源於身邊朋友的親自經歷。