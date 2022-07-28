Tyson Yoshi接受Do姐訪問 計劃再過兩年退居幕後

剛滿28歲的Tyson Yoshi（程浚彥），8月將展開4場九展個唱《MY NEW WORLD ORDER》，近日他穿白色背心現身商台，為電台節目《口水多過浪花》開咪接受「Do姐」鄭裕玲訪問。在節目中，Tyson Yoshi從入行開始講起，談及他加入樂壇前前在某化妝品牌公司擔任港、日、台三地店舖的設計師，並分享創作音樂經過，由台灣回流返港終於闖出成績，可是Tyson Yoshi成名後感到不太習慣，表示網絡上的留言不但攻擊他，更連累到身邊人。

Tyson Yoshi對於跟家人同住豪宅曾在TVB節目《家居．築則》中曝光，他無奈地指外賣員送外賣到其寓所，當開門見到他即話：「Tyson，終於見到你。」令他感到十分困擾，Tyson Yoshi還稱尤其去完英國開show，感到在街上畀人影到感覺不甚自在， Do姐就指作為公眾人物就要克服這方面，Tyson Yoshi卻自爆打算30歲便退出幕前，計劃退居幕後，並表示：「我想30歲去做第二個Positions嘅嘢，例如幕後、MV導演，我最近三個、四個自己作品嘅MV都有份導，對呢件事幾有興趣，老實講我自己覺得寫歌都悶啦...我自己覺得…」Tyson Yoshi指對音樂少了新鮮感，反而做導演重燃當初接觸音樂時的感覺，現在作曲、作詞時已開始想到MV的拍攝畫面，他又展望30歲前的抱負，希望自己的音樂能夠啟發及影響新一代年輕人。