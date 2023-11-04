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娛樂
2023-11-04 12:00:38

Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》上架 MV演繹「脫粉」慘過失戀

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Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》上架 MV演繹「脫粉」慘過失戀

Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》MV已於昨晚首播。

繼大熱作品《Christy》、《I Dont'Give A Part II 》及《Better》後，獨立音樂唱作人Tyson Yoshi與MADBOII再度聯手創作新歌《你不會一輩子的愛上我》，雖然此曲表面上是一首情歌，但對象並非Tyson女友Christy，而是他寫給Fans的「深情剖白」，道盡他對Fans的感激，縱然過程中有人選擇分道揚鑣，但依然是他生命中的珍貴回憶，同時亦希望自己成為歌迷心目中的「獨家記憶」，MV已於昨晚首播，並公開演繹慘情MV的拍攝花絮。

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Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》是寫給Fans的「深情剖白」。

Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》是寫給Fans的「深情剖白」。

「歌手跟歌迷的愛是雙向的」，從2018年出道至今，經過5個年頭，Tyson的音樂由「地下」走到「地上」；由 Live House TTN唱到九展 Star Hall，Fans人數與日俱增的同時，卻有一些熟悉的面孔失去了蹤影，因而啟發Tyson創作出《你不會一輩子的愛上我》，正如每段感情一樣，總有人「上車」及「落車」。 Tyson 於數個月前在社交網站上載那些年在細場開騷的黑白照片，伴以新歌歌詞及錄音，並寫道：「When they said 『I like the old Tyson Yoshi better』、『佢以前underground正啲，而家不了』，I mean it is what it is，I’m glad that we met tho......突然有感而發，有靈感...Not a bad idea for a love song haha！有時都會諗，嗰幾位以前成日出現嘅朋友都好耐冇見過啦，你哋過得幾好嗎？無論點都好，感謝你哋喺我人生中出現過！」Tyson憶述當年在地下音樂界嶄露頭角時，曾與一些歌迷相熟，也認得「老是常出現」的面孔，但隨著其知名度增加，部份「忠粉」卻流失了，感覺像分手一樣。他直言重視每一位歌迷的支持，但深明人生有時、 聚散有時是成長必經階段，這些相遇與分開已成為其音樂之路的一部分。Tyson說：「可能我的音樂風格在他們眼中已經改變了，又或者他們像小時候的我一樣，不喜歡聽稍為有名氣的歌手唱歌，很正常吧！正如他們曾跟我說過：『我會一直支持你！』，但是或者幾年後，甚至幾個月後，便可能對我的音樂，或者對Tyson Yoshi作為一名歌手失去興趣，這是自然不過的事情。」

敢言的Tyson骨子裏心思細膩，而且邏輯性強，難怪世事早就被他看透。Tyson明白部份歌迷對他的興趣可能會逐漸消退，正如人與人的關係、人的偏好與習慣也會隨著時間變化， 但只要毋忘初心，所有經歷均會轉化成生命中一個又一個重要的回憶，因而創作出《你不會一輩子的愛上我》，希望這首歌能成為自己與歌迷之間的共同回憶，縱然往後有聚有散，但慶幸曾經的相遇。Tyson說：「雖然這5年間有不少歌迷『進進出出』，但每一次、每一句『我會一直支持你』，都是我的動力，彌足珍貴，陪著我走過這段音樂之路，也希望已淡出的歌迷像歌詞一樣，『希望你也很念舊，會偶爾的想起我』，正如我偶爾也會想起大家。」Tyson希望大家能夠透過新歌《你不會一輩子的愛上我》，體會到他對Fans的著緊，細味箇中含意。

Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》是寫給Fans的「深情剖白」。 Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》是寫給Fans的「深情剖白」。 Tyson Yoshi新歌《你不會一輩子的愛上我》是寫給Fans的「深情剖白」。
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