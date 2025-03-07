Tyson Yoshi新歌《1994》邀游學修演反派拍MV 雲浩影YT刻《古惑仔》角色玩轉90年代

Tyson Yoshi今年首支派台歌《1994》，歌名原本叫《浚彥》。

立音樂唱作人Tyson Yoshi日前現身游學修主演新片《看我今天怎麼說》的謝票場，聯同在場的YT周殷廷預告三人將有合作，三人跨刀MV今日終於曝光。 作為2025年頭炮歌曲《1994 》，Tyson Yoshi精益求精，無遺打造具90年代曲風、歌詞與場景，並邀得好友游學修、YT及雲浩影為MV參與拍攝，豪擲近百萬打造電影級數的動作戲與飛車場面，以江湖兒女的愛恨情仇，交織出一段扣人心弦的「愛的輓歌」，向90年代輝煌璀璨的香港電影致敬！《1994 》完整版MV將於今晚（7日）8時於Tyson Yoshi的YouTube頻道首播。

聽足一星期王傑 Beyond 太極 創意十足的Tyson親解創作概念：「《1994》正正是描述30歲的我，原本歌名叫《浚彥》（Tyson本名程浚彥），是我的專屬歌曲。如果要寫一首屬於我、叫作《浚彥》的歌，首先一定要全廣東話，其次一定要很有男人味，而且今次《Rocket 666》是搖滾專輯，除了一些外國的搖滾元素，最後一首『埋齋歌』必須要回歸香港風格。我覺得廣東歌的搖滾里程碑一定是90年代，所以曲風及歌詞都是向90年代的搖滾歌曲致敬，更特地聽了足足一星期Beyond、王傑及太極的歌曲，才能寫出《1994》呢！」

由於《1994》的曲風與前作大相逕庭，Tyson透露新歌險些「難產」，並稱：「朋友們聽完只覺得我是開玩笑，不太相信我是認真想推出，於是我便將歌詞修改得較為摩登，也由原本的獨唱，改為找其他歌手合唱，但費煞思量也相不到跟我一樣Man的男歌手，豈料低頭沉思途中，竟在商台門口甫抬頭便看到YT，他亦一口答應Featuring，令整首歌平衡得更好，亦更合邏輯！」Tyson坦言1994除了是他的出生年份外，90年代亦滿載美好的童年回憶，並說：「適逢近年開始接觸古董車及電影，更覺得90年代是個魅力十足的時期，尤其是90年代的香港，更是別有一番味道！」

驚訝 YT 演技 Cloud 勝在有氣質 有見及此，Tyson自編自導自演的《1994》之MV便是向90年代的經典電影《古惑仔》及《烈火戰車》致敬，故事講述好兄弟Tyson與YT同時喜歡上士多太子女Cloud，更因為Cloud而與飾演反派游學修爆發激烈衝突。Tyson分斥選角原因：「Cloud與YT的角色設計便是《97古惑仔：戰無不勝》的鄭伊健與李嘉欣致敬，我想重現這種斯文女生跟古惑仔互相牽扯的感覺。Cloud的氣質跟李嘉欣很像；YT的演技更是令我驚訝，原來他相當好戲，其中一幕我要叫YT清醒一點，事前便著他用力推開我，好讓我進入角色，結果他投入地用力推開我，成功令我的腎上腺素飆升，極速進入狀態！」至於修哥則是Tyson心目中的定海神針，他說：「如果整個MV都由歌手演出，難免較擔心，因為自己不懂得演戲，所以一定要找演員飾演反派，推進整個故事，同時激發出大家的演技。」

碌爆卡呼籲老闆們從速找數 除了值得細味的情與義，以及風格強烈的動作戲外，《1994 》MV的飛車戲同樣精彩絕倫，亦正正是受《烈火戰車》系列啟發，清晨冒寒在昂船州大橋取景，多角度打造既刺激又震撼的追車場口，Tyson更特以穿上戲中的品牌Tee上陣，細緻度滿分！他說：「最難忘買了一部跑車，只揸了兩次，便奉獻了來拍攝MV的炒車場面，哈哈！所以今次不只碌爆友情卡，信用卡也碌爆了，銀行戶口接近破產邊緣，所以各位未找數的老闆們，可否盡快找數，我快要破產了！」雖然千金散盡，但Tyson直認因此拍出戲癮：「跟朋友一起演戲比較舒服，更易進入狀況，事關有拍檔跟自己對戲，總好過演獨腳戲時只顧Chok及有型，在觀眾角度卻覺得我只是沒有表情，不太可觀性，希望將來有機會拍電影，最好是演自己有份寫或執導的劇本，最想挑戰做反派，一定很好玩！」除了MV誠意滿瀉外，即將推出的《Rocket 666》專輯同樣噱頭十足，跟名車一樣設有Standard Version及Turbo Version，滿足Fans的不同需求！Turbo Version更屬限量珍藏版，從選材到細節，每個元素皆經過精心打造。專輯封面鑲嵌金屬牌標誌，採用穿線裝訂，並搭配TY火箭吊墜，為整體設計增添個性與層次感。設計靈感來自經典汽車美學，這款精裝專輯結合搖滾態度與細膩質感，在傳統工藝與當代風格之間取得微妙平衡，既大膽又內斂，而且附有Tyson Yoshi型爆相集，以限量形式發售。