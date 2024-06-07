Tyson Yoshi溫哥華開騷向女友求婚成功 Christy台上sweet爆落淚

本地唱作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一向是廿四孝男友，他與拍拖多年的圈外女友Christy愛得甜蜜，Tyson Yoshi今日（6月6日）在溫哥華舉行演唱會之際向女友求婚成功，之後更在IG公開喜訊。

Tyson Yoshi在加拿大溫哥華舉行個人演唱會，期間他在台上突如其來唱出為女友Christy寫的新歌《Would You》，並當場向女友求婚成功。在演唱會進入尾聲時，Tyson Yoshi邀請女友Christy上台，並唱出新歌《Would You》，他唱新歌前大聲呼叫：「好緊張呀！」。新歌以二人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy一度在台上感動落淚。當Tyson Yoshi唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後，隨即跪下並向女友遞上鑽戒，在台上向Christy求婚！女友感動落淚下點頭答應，Tyson Yoshi為她帶上求婚戒指後，兩人更在一片呼聲中擁吻。Tyson Yoshi與女友Christy已經拍拖長達七年，二人經常於社交平台放閃，女友更是其多首熱門作品如 《Christy》、《Something》、《LosE tO yOu》等的創作靈感。Tyson Yoshi新歌《Would You》將於今日下午2時在各大音樂串流平台正式發行，將與樂迷一同見證二 人的愛情故事。