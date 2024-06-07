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娛樂
2024-06-07 13:12:34

Tyson Yoshi溫哥華開騷向女友求婚成功 Christy台上sweet爆落淚

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Tyson Yoshi溫哥華開騷向女友求婚成功 Christy台上sweet爆落淚

Tyson Yoshi在溫哥華開騷向女友Christy公開求婚。

本地唱作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）一向是廿四孝男友，他與拍拖多年的圈外女友Christy愛得甜蜜，Tyson Yoshi今日（66日）在溫哥華舉行演唱會之際向女友求婚成功，之後更在IG公開喜訊。

Tyson Yoshi在加拿大溫哥華舉行個人演唱會，期間他在台上突如其來唱出為女友Christy寫的新歌《Would You》，並當場向女友求婚成功。在演唱會進入尾聲時，Tyson Yoshi邀請女友Christy上台，並唱出新歌《Would You》，他唱新歌前大聲呼叫：「好緊張呀！」。新歌以二人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy一度在台上感動落淚。當Tyson Yoshi唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine? 」後，隨即跪下並向女友遞上鑽戒，在台上向Christy求婚！女友感動落淚下點頭答應，Tyson Yoshi為她帶上求婚戒指後，兩人更在一片呼聲中擁吻。Tyson Yoshi與女友Christy已經拍拖長達七年，二人經常於社交平台放閃，女友更是其多首熱門作品如 Christy》、《Something》、《LosE tO yOu》等的創作靈感。Tyson Yoshi新歌《Would You》將於今日下午2時在各大音樂串流平台正式發行，將與樂迷一同見證二 人的愛情故事。

Tyson Yoshi向拍拖七年的Christy在台上求婚。 Tyson Yoshi邀請女友Christy上台。 Tyson Yoshi忽然下跪求婚。 Tyson Yoshi在台上求婚，場面sweet爆。 Tyson Yoshi感到女友，Christy在台上sweet爆落淚。 Tyson Yoshi感到女友，Christy在台上sweet爆落淚。 Tyson Yoshi向Christy求婚成功。 Christy與Tyson Yoshi拍拖七年。
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