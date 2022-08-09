Tyson Yoshi演唱會｜自言冇得「飛天」失氣勢 Tyson Yoshi憶已故小粉絲哽咽唱《If I Die》

Tyson Yoshi一連四場的《My New World Order》演唱會，昨晚(8日)於九展圓滿結束，尾場邀得好友林家謙擔任嘉賓。Tyson完騷接受訪問時表示，演唱會一波幾折，開騷前一天才知審批結果，他坦言一度想過取消演唱會，他指出，原設計以「飛天」形式往觀眾席的小舞台，如今要用腳行，失了氣勢，但能順利完騷總算鬆口氣。他自評第二場表現100分，但張敬軒(軒公)睇騷的第三場表現略為失色，獲軒公安慰「做得好就唔好追，做得唔好就抹咗去」，大讚對方主動提點後輩「好Sweet」，打算請食飯答謝他。

與林家謙合唱賣唔出廣告歌 《熱到除衫》 談到與林家謙爆笑互mean，Tyson無奈表示，「本來夾咗我話好熱呢，佢就話好熱咁你就除衫，然後就入嗰首歌《熱到除衫》，唔知點解佢中間會夾雜咁多真嘢喺度講。首歌係佢揀，佢話最近我係熱嘅代表，你好似有首唔知咩除衫㗎嘛，我話嗰首係賣唔出去嘅廣告歌，得58秒，我唱都未唱過，佢就話就呢首啦！」原本Gareth. T也會在尾場擔任嘉賓，但因為確診新冠肺而無法現身，他表示獲悉對方「中招」後即撩鼻兩次，幸好沒受感染。

哽咽唱《If I Die》憶已故粉絲 來到尾場，Tyson Yoshi特別感觸。當他唱到《If I Die》時，他憶述曾收到兒童醫院的醫生DM，獲悉有位12歲病危小妹妹是他粉絲，醫生指她只餘下數星期壽命，Tyson翌日即前往探望，如今小粉絲已離世，他感觸表示：「我只係做音樂，冇諗過自己成為人哋臨走前想見嘅人。」當時Tyson的豪宅被起底、女友Christy受到網民攻擊，Tyson指：「兩件事好撞…….一個12歲妹妹咁想生存，但啲網民就喺度X你老X......」演唱期間他一度哽咽，又自嘲「落淚」愈來愈主流：「本身諗呢條橋係想整喊你哋，點知整喊自己。」

自言取消開騷或 破產 Tyson原打算使用鋼鏈飛到觀眾席間的中央舞台，但因MIRROR演唱會意外，有關部問收緊措施而取消，他無奈表示，「失望當然有，諗住飛過去，點知要用腳行，氣勢上爭咁啲，但而家最緊要平平安安開到騷。」他表示，開騷前一天才能確認能否通過審批，擔心沒時間修改設計，「我哋要點處理第一日嘅觀眾呢？擺佢喺邊度呢？Check吓新年後先有期喎！」他坦言若要改期就寧願取消演唱會，「如果係咁氣勢冇哂，我寧願唔搞，退返哂飛，咁人力物力，仲有實名制呢？破產㗎啦！但台冇咗錢都要畀㗎嘛！我唔係好似其他人咁有大公司，我收到演出費其他嘢都唔理，我所有嘢都係自己袋度出去，所有嘢我都要承擔責任，咁風險都要自己承擔，所以係賭博嚟。」幸好團隊跟足指引，順利舉行。