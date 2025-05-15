Tyson Yoshi為小動物發聲 找來軒公合唱《By My Side》 MV今晚首播

Tyson Yoshi不僅是型格十足的獨立音樂人，還是一位細心溫柔的愛貓之人，近日他與台灣音樂才子派偉俊，合作的新歌《By My Side》將於今晚凌時凌分首播，而這首歌的靈感，源自他對愛貓的深厚情感。
Tyson與未婚妻Christy的日常生活，貓咪們的陪伴為他們增添了不少溫馨。他們家中收養了黑貓「jackjack」、小貓女「Lyla」和貓仔「蛋蛋」，讓3隻浪浪們擁有一個溫暖的家。在他們心中，這些小毛孩不僅是寵物，更是無可替代的家人。
這次創作《By My Side》，Tyson受到一位fans分享的故事啟發。這位fans的愛貓不幸走失，回家時已經去世，身上還有遭受虐待的痕跡。令Tyson心痛不已，決定以這個故事為出發點，寫出一首希望能引起大家對小動物關注的歌曲。
而這次Tyson特別邀請張敬軒合唱的原因，則是因為他們都是「星級奴才」，兩人對小動物的情感都是相通。Tyson感激軒公今次的支持，兩人在錄音時默契十足，讓整個創作過程充滿樂趣。
在拍攝MV時，Tyson的愛貓「jackjack」初登場，雖然是首次拍攝，但表現卻值滿分。Tyson笑稱：「Jack哥才是真正的大佬！」而張敬軒則在MV中飾演獸醫，讓他回憶起自己愛犬入院的經歷，充滿感慨。
隨著《By My Side》的推出，Tyson呼籲大家將應援經費用於更有意義的地方，比如支持動物保護機構。他希望每個人都能與自己的愛寵一起收聽這首歌，讓愛與善良傳遍每一個角落。今晚0時0分，Tyson邀請所有的「奴才」們一，起與愛貓共聽新歌《By My Side》首播，共同期待這份音樂帶來的感動。