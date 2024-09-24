Tyson Yoshi獲三上悠亞送祝福感沾沾自喜 sica視陳柏宇為靈魂伴侶

Tyson Yoshi與sica(何洛瑤)今日到中環出席港鐵的「Chill精彩音樂會」，並擔任表演嘉賓。Tyson Yoshi以緊身tee現身，更突顯他脹卜卜的上圍。他表示過去中秋節吃了一塊月餅，令他肥了一公斤。提到未婚妻早前在IG透露試婚紗，他表示自己讓未婚妻選擇喜愛的款式，只要她開心便好。他透露自己的禮服則仍在趕製中，並有點擔心頸短問題，穿西裝不好看，所以自己很著重服裝的剪裁。

他透露婚照會在香港拍攝，自己亦構思了拍攝主題，傾向較野性，希望可以與眾不同，並承諾到時會公布照片跟大家分享。提到三上悠亞早前出席活動時，隔空向他送上祝福，Tyson說︰「自己有少少沾沾啦！因為一個冇出現嘅名突然出現，自己都有少少難以自信！唉！佢依家先講！」他表示有些驚喜對方有留意自己。問到會否邀請對方出席其婚禮，他表示不會，因為會場沒有人識日文，更謂「工作嘅世界就留喺工作世界啦！」

他表示自己住在南區，未買車前都是靠搭鐵路，因此有不少作品都是在港鐵上完成。他稱過去常在南港島線的車頭出現，更曾與不少南區的街坊傾談。問到可會考慮搞一個鐵路gathering，他表示未有此打算。