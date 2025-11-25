Tyson Yoshi珍藏牛仔褲炒至廿幾萬 YT周殷廷出席牛仔節全皮look踩場

Tyson Yoshi以牛仔look現身，在活動上受訪時自爆一條曾以幾萬港元入手的珍藏牛仔褲，如今已炒到廿幾萬，認真有價有巿。Tyson分表示向來不會洗牛仔褲，不過老婆就着一次洗一次，稱兩人是不同門派。談到配襯上，他笑言牛仔褲多數襯白色背心或者半裸上身。目前，Tyson Yoshi又開始練歌及操肌，為澳門演唱會準備，雖然有抑壓食慾，但自言意志力偏低，容易鬆懈，目前採取不放零食在家。

讚任達華好身手

Tyson Yoshi日前在Threads上分享在飛機偶遇影帝任達華的合照，引用了任達華在電影《PTU》中的對白幽默留言：「好彩冇叫我捽甩佢」。其後，任達華在活動上呼籲Tyson出首歌叫《捽甩佢》，又建議找太太Christy負責唱Rap，Tyson知道後多謝華哥的idea，他卻認為應該重任交由好友林家謙及Jeffrey魏浚笙作曲及Rap。至於任達華在活動上跌低後立即彈起身，Tyson Yoshi就大讚華哥好身手。又到年尾，Tyson仍考慮今年是否出席頒獎禮，如果去也未必再以「爆乳裝」搶fo，或者會以靚仔造型出席。

昨夜活動，Tyson Yoshi跟一眾嘉賓一齊祝酒，又即場公開自己穿配牛仔造型的心得，現場人士不少也穿上牛仔打扮出席，YT周殷廷特別到場撐好友，不過YT卻穿上全黑皮look現身，更被台上的Tyson形容為「非常做自己」，更即場叫YT起身展示其一身裝束，令YT一度成為全場焦點。