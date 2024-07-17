Tyson Yoshi生日破戒狂食澱粉質 爆Jeffrey想女友求婚

Tyson Yoshi與Jeffrey一齊出席品牌活動。

Tyson Yoshi與魏浚笙（Jeffrey）今日(17日)到銅鑼灣出席活動，適逢是Tyson Yoshi的30歲生日，大會安排了粉紅色跑車蛋糕為他慶祝。Tyson在社交平台也分享了跟未婚妻及朋友慶祝的照片，見到有大量冬甩、pizza及甜食，壽星仔更一面滿足。他受訪時表示為了這一餐戒口三星期，但因為一次過吃太多，搞到自己有些吃不消。

Tyson Yoshi最想搞完場騷先結婚 問到Tyson有甚麼生日願望，他希望身體健康，以及順利完成兩場演唱會再舉行婚禮。Jeffrey表示稍後會跟對方去做健身慶祝。他表示現時苦惱開騷場地，仍有物色中，坦言不想在婚禮後才開騷，搞到自己心不在焉。他又稱未婚妻希望先影一輯結婚相，之後再才正式邀請朋友出席婚禮。他又提到自己很擔心婚禮上致辭的部份，笑謂不排除邀請Jeffrey上台講經。Jeffrey就表示隨時ready為對方做兄弟。

Jeffrey想由女友求婚 談到早前油天小學生訪問，令網民重看Tyson、Jeffrey及林家謙的訪問，他們笑言沒想過大家的表情差不多，感到很搞笑，但不考慮三人重組演繹一次。另外，Tyson在訪問中大爆Jeffrey希望女友主動求婚，Jeffrey解釋女友不愛驚喜，但自己就很愛驚喜，因此倒不如反過來由女友向他求婚。