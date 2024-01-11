Tyson Yoshi疑又遭偷拍　反拍兼怒轟對方：要影咪直接講囉

Tyson Yoshi（程浚彥）10日於Instagram連續PO出兩個限時動態，怒轟遭一位男路人偷拍。Tyson Yoshi先發布黑底白字IG Story並寫道：「要影咪直接講囉，又要喺度偷拍，明顯到。」；及後又PO出一張男子照片，Tyson Yoshi用文字「冇錯俾人偷影係唔好受，你明啦依家？」遮住該男子嘅眼睛，疑似就係該名男子偷拍。

並唔係第一次被偷拍

然而，Tyson Yoshi並唔係第一次被偷拍；2022年，佢就曾喺IG限時動態PO出遭人於健身室更衣室內偷拍嘅照片，並用英文粗口鬧爆偷拍者，表示該偷拍者更衣室影相無腦，又Hashtag該健身室要求跟進。