Tyson Yoshi疑又遭偷拍　反拍兼怒轟對方：要影咪直接講囉

Tyson Yoshi（程浚彥）10日於Instagram連續PO出兩個限時動態，怒轟遭一位男路人偷拍。Tyson Yoshi先發布黑底白字IG Story並寫道：「要影咪直接講囉，又要喺度偷拍，明顯到。」；及後又PO出一張男子照片，Tyson Yoshi用文字「冇錯俾人偷影係唔好受，你明啦依家？」遮住該男子嘅眼睛，疑似就係該名男子偷拍。
並唔係第一次被偷拍
然而，Tyson Yoshi並唔係第一次被偷拍；2022年，佢就曾喺IG限時動態PO出遭人於健身室更衣室內偷拍嘅照片，並用英文粗口鬧爆偷拍者，表示該偷拍者更衣室影相無腦，又Hashtag該健身室要求跟進。
隨後，有網民就留言指Tyson Yoshi做得知名人物就預咗被偷拍，Tyson Yoshi則回應指：「唔好同我講咩食得鹹魚抵得渴，出名就有人影，出面影都算，嗰度係更衣室，仲要周圍send。」似乎相當憤怒。另外，Tyson Yoshi又貼出被其他網民Hashtag嘅合照：「其實有禮貌咁樣問影相係絕對冇問題，我都係Okay。」
曾大膽串爆周杰倫炒冷飯
Tyson Yoshi為人敢言，除咗勇於表達不滿被偷拍，更曾大膽地串爆周杰倫。
去年Tyson Yoshi曾透露自己將於亞博再開個人騷，但後來於IG直播中表示已決定取消演唱會，又暗串周杰倫兩次演唱會都無太大分別：「我唔知大家有冇睇過，對上一次經驗，以前睇『地表最強周杰倫』，跟住佢有『地表最強2』，我Ｘ，地表最強2同1係完全冇分別，我幾鍾意佢都好，我都係Ｘ咗一聲出嚟！嗰陣時1有睇，2又再買飛，我Ｘ，一樣喎，X街！」
他表示如果自己咁快再搞騷的話，只會比對上一次演唱會多兩至三首歌，唔想消費觀眾，唔想為搞而搞。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈