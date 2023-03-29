TYSON YOSHI登陸《SPACE MUSIC FESTIVAL》 與台灣歌手高爾宣等較勁

TYSON YOSHI不時出席各類型音樂節，由香港唱到紐約、倫敦以及台北等國際舞台。他將於5月5日與TIAB、台灣歌手高爾宣和MARZ23登陸《SPACE MUSIC FESTIVAL》，於西九文化區竹翠公園大玩crossover。Tyson甚表期待，「大家都有唔同嘅舞台風格，一齊喺台上會有咩火花真係預計唔到，之前我有同MARZ23單曲上合作過，希望快啲碰面傾吓大家想點玩，令呢個騷可以變做一個Party，不論係表演者定樂迷，都有難忘嘅一晚。」門票於後天(31日)優先訂構，4月3日公開發售。

海傍Chill住聽歌

人氣極高的高爾宣，擅長嘻哈說唱和舒情曲，可說是華語樂壇中最具人氣的新貴代表之一，其代表作《WITHOUT YOU》不但率先協助他取得「第31屆金曲獎」的「年度歌曲獎」提名，更在「MNET 亞洲音樂大獎」(MAMA）以 22 歲之齢勇奪「最佳亞洲新人」的殊榮，他表示，「我很享受唱戶外的表演，因為可以感受到入場樂迷的熱情，我知道今次音樂會有餐飲區、DJ音樂表演等等，大家在户外空間輕鬆地一邊吃喝一邊聽歌，很Chill的感覺！」

MARZ23 實為「最怕Rapper唱情歌」的最強代表之一，《寂寞男孩 LONELY BOY》成功給予樂迷截然不同的聽後感；TIAB則是極具藝術天賦的香港獨立歌手TIAB，其代表作《WHY YOU SO BEAUTIFUL》早已突破千萬點擊，絕對是新世代樂迷的人氣寵兒。