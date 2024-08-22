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娛樂
2024-08-22 18:40:40

Tyson Yoshi箍牙被性騷擾拒塞嘢入口 Marf自認難令人性幻想(有片)

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Tyson Yoshi與Marf一齊出席活動。(娛樂組攝)

Tyson Yoshi與Marf一齊出席活動。(娛樂組攝)

Tyson YoshiCOLLAR成員邱彥筒(Marf)、蔡思韵與台灣男星林柏宏今日到尖沙咀出席CELINE活動。Tyson Yoshi以品牌的冬裝現身，Marf就表示自己沒有特別儲包包的習慣，但對品牌某一個包包特別喜愛。

林柏宏、蔡思韵、邱彥筒及Tyson Yoshi。(娛樂組攝) Tyson Yoshi(娛樂組攝) 林柏宏、蔡思韵、邱彥筒及Tyson Yoshi。(娛樂組攝) 蔡思韵(娛樂組攝) 林柏宏。(娛樂組攝) Mar很喜愛這個手袋。(娛樂組攝)

Tyson︰po我對波冇事

TysonMarf的男友Locker不時會揸車聚會，Marf表示出席過一次，希望之後考到車牌可以自己駕車出來參與。Tyson表示自己有很多車的群組，除了圈中人，也有跟圈外朋友。提到他在平台貼出一張箍牙照片，慘遭一名男網民性騷擾，他說︰「我咪話對唔住，唔得，唔通話我得呀！平時我po我對波冇事，po棚牙出嚟，見個樣幾滑稽咪影下俾大家笑下，點知嗰位朋友興奮！都好嘅，佢都係有禮貌咁問。」

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Tyson Yoshi箍牙照片原本是他覺得樣子很搞笑，跟網民分享。 Tyson Yoshi箍牙照片原本是他覺得樣子很搞笑，跟網民分享，但竟然收到露骨回應。

唔好塞嘢入我口

對於有男士向他性騷擾，他表示以前在Brigton讀書時，該處是gay captial，所以不時也會獲到同性欣賞，認為這些都是額外的讚賞。他認為今次收到留言已經算是最露骨，亦沒想到網民的留言更大膽，他說︰「最緊要大家開心就得啦！總之唔好塞嘢入我口！」Tyson表示箍牙是想讓自己更好看，因為個咀唇看上去比較突出，希望箍完牙能修正問題。他更搞笑表示女友也有箍牙，接吻時可以「大家互撞」。

問到Marf有沒有收到露骨的訊息，她表示自己甚少看，並認為自己不是大家的性幻想對象。她自認保守，不太接受到這麼露骨的訊息。Tyson表示在Threads的留言不用太深究，很多都是路過便留言，是很膚淺，Marf就表示自己不太適合使用如此開放的平台，所以沒有再用Threads

Marf自言不是大家的性幻想對象，所以未有收過太露骨的訊息。

Marf自言不是大家的性幻想對象，所以未有收過太露骨的訊息。

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