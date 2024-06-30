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娛樂
2024-06-30 15:15:00

Tyson Yoshi籌備婚禮似搞場大騷 未有意生育︰暫時唔想揸七人車

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Tyson Yoshi 透露自己曾經是肥仔一名。

The Nextwave 沙灘音樂節》由昨日(29)起一連三日在愉景灣舉行，頭場演出的歌手有Tyson YoshiLolly TalkRubber BandP1X3L、周殷廷、Nancy Kwai等等。Tyson壓軸出場，期間有觀眾竟掉電話上台，之後他拿起用來跟全場觀眾大合照。Tyson最後更應觀眾要求脫去上衣並謂自己沒有諗過要脫，但因為天氣真的太熱。

活動後Tyson受訪時稱，自覺身形未是最好，「因為依家嘅體脂唔係最滿意，但實在太熱，所以死就死啦！其實每年有個固定時間操練，亦有餐單配合，但隔有一段時間就會休息，等自己身體放鬆。(依家係求婚後幸福肥？)啱啱同女朋友一齊嗰陣時就係肥仔，但唔知點解踏上咗呢條除衫嘅單程路之後，就成日睇住自己個身形，朝早起身照下鏡，然後上個磅量一量，已經有少少職業病。」

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Tyson Yoshi自覺身形麻麻。

近日忙於籌備婚禮的Tyson，坦言非常麻煩，像搞一場大騷。他表示會開個報名表俾大家參與婚禮，並透露婚禮不會在香港舉行。他稱場地已經選好，暫時只能告訴大家會在7月完成婚禮。問到為何要7月，他指自己與未婚妻都是7月生日，很多紀念日都是7月，因此想婚禮也是在7月舉行。

他又提到明年將會在港舉行演唱會，自己就希望可以先完成演唱會再搞婚禮，之後便可以輕鬆放假。問到之後是否又要準備造人計劃，他表示：「剛買咗兩座位跑車，暫時唔想咁快揸7人車。」

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Tyson Yoshi 表示因為天氣太熱，忍不住要除衫。

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Tyson Yoshi指與未婚妻都是7月生日，因此想婚禮也定在7月舉行。

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