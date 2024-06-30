Tyson Yoshi籌備婚禮似搞場大騷 未有意生育︰暫時唔想揸七人車

《The Nextwave 沙灘音樂節》由昨日(29日)起一連三日在愉景灣舉行，頭場演出的歌手有Tyson Yoshi、Lolly Talk、Rubber Band、P1X3L、周殷廷、Nancy Kwai等等。Tyson壓軸出場，期間有觀眾竟掉電話上台，之後他拿起用來跟全場觀眾大合照。Tyson最後更應觀眾要求脫去上衣並謂自己沒有諗過要脫，但因為天氣真的太熱。

活動後Tyson受訪時稱，自覺身形未是最好，「因為依家嘅體脂唔係最滿意，但實在太熱，所以死就死啦！其實每年有個固定時間操練，亦有餐單配合，但隔有一段時間就會休息，等自己身體放鬆。(依家係求婚後幸福肥？)啱啱同女朋友一齊嗰陣時就係肥仔，但唔知點解踏上咗呢條除衫嘅單程路之後，就成日睇住自己個身形，朝早起身照下鏡，然後上個磅量一量，已經有少少職業病。」