Tyson Yoshi粗口車獲學生重畫「淨化」　獲贈迷你版留念勁感動

因車身印粗口意外成創作靈感 Tyson Yoshi 保時捷「活化」被學生畫上「得獎作品」

Tyson Yoshi 榮升「準人夫」的首次公開活動創意十足，他今天現身又一城出席「Tyson Yoshi X天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」揭幕禮，即場欣賞天主教總堂區學校學生重新設計的「保時捷」車身 ，身體力行鼓勵小朋友藝術創意，盡顯文字的魔力。

日前已親身到學校頒獎

早前Tyson綠色保時捷被一班來自天主教總堂區學校小學生圍觀的片段於社交網站備受關注，學校隨即留言邀請合作，並以「文字的魔力」（The Power of Words）為題，廣邀學生發揮創意，重新設計車身。

Tyson日前已親身到學校頒獎，更一口答應校方將得獎設計印在名車上，一諾千金！一向支持本地創意及藝術設計的又一城，立即主動提議借出場地作展覽之用，讓巿民大眾可以在父親節周末欣賞學生們創作的「保時捷」，親身感受由日常瑣事創作而成的藝術作品，共同品味生活！