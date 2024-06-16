Tyson Yoshi粗口車獲學生重畫「淨化」　獲贈迷你版留念勁感動

Tyson Yoshi 榮升「準人夫」的首次公開活動創意十足，他今天現身又一城出席「Tyson Yoshi X天主教總堂區學校《文字的魔力》展覽」揭幕禮，即場欣賞天主教總堂區學校學生重新設計的「保時捷」車身 ，身體力行鼓勵小朋友藝術創意，盡顯文字的魔力。
日前已親身到學校頒獎
早前Tyson綠色保時捷被一班來自天主教總堂區學校小學生圍觀的片段於社交網站備受關注，學校隨即留言邀請合作，並以「文字的魔力」（The Power of Words）為題，廣邀學生發揮創意，重新設計車身。
Tyson日前已親身到學校頒獎，更一口答應校方將得獎設計印在名車上，一諾千金！一向支持本地創意及藝術設計的又一城，立即主動提議借出場地作展覽之用，讓巿民大眾可以在父親節周末欣賞學生們創作的「保時捷」，親身感受由日常瑣事創作而成的藝術作品，共同品味生活！
意外激發學生創意
活動上，天主教總堂區學校宗藹雯校長不忘鼓勵學生，應多感受生活瑣碎事，從中獲取靈感，激發創意。校長又以是次與Tyson的「意外」為引子，教育學生批判思考的重要性，學習欣賞事物中的「美」，令世界變得更美好。
活動中，兩位天主教總堂區學校的同學們即席表演為「文字的魔力」創作的歌曲給Tyson聽，歌曲構思由是次「意外」所激發，由天主教總堂區同學親身創作及演繹，誠意十足。兩位小朋友表演亦令Tyson感動不已。他說：「小朋友的創作力量與幻想，真的不容小覷，希望他們可以在生活中繼續得到靈感，繼續創作不同類型的作品，無論是畫畫抑或寫歌，我相當期待再次欣賞到他們的佳作！」
Tyson語重心長分享如何激活創意後，隨即聯同宗校長及四位得獎學生為靚車完成最後一個設計步驟，同學們更以3D打印技術，將得獎設計打印出一部迷你珍藏版靚車送給Tyson留念。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈