Tyson Yoshi臨時取消澳門WATERBOMB演出 今現身銅鑼灣快閃活動料親自回應

昨日(9日)於澳門舉行的「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」可謂一波三折，除了韓國「性感女王」泫雅獻唱《Bubble Pop!》時暈倒，原定於下午參與演出的Tyson Yoshi亦臨時取消演出。主辦方發聲明指「藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排，最終決定不進行演出」，並強調盡全力協調和提供支援，「向所有期待 TYSON YOSHI 舞台的觀眾深表歉意。」另一方面，Tyson Yoshi的工作室亦發表兩段聲明，指主辦方在沒有通知下，自行加設「綵排場」給觀眾進入觀賞，深感不被尊重，同時被要求在未進行機關測試的情況下，踏上舞台作「綵排表演」，故決定不參與演出。

同時，WATERBOMB MACAO主辦方亦以簡體字聲明， 指「藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排」，主辦方雖已盡力協調及提供支援，惟TY仍決定不演出，向觀眾致歉。

WATERBOMB MACAO 聲明如下︰

「原定於11月9日 16:15-16:45 舉行的 TYSON YOSHI 演出，因藝人團隊單方面決定拒絕登台，現確認取消演出。



「主辦方為確保藝人彩排及演出順利進行，已在現場盡全力協調與提供支援，但藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排，最終決定不進行演出。



「主辦方對此突發狀況深感遺憾，並已第一時間嘗試一切可能的協調方式，仍未能使演出得以進行，在此向所有期待 TYSON YOSHI 舞台的觀眾深表歉意。」