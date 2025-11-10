Tyson Yoshi臨時取消澳門WATERBOMB演出 今現身銅鑼灣快閃活動料親自解釋

Tyson Yoshi取消澳門WATERBOMB演出，不滿未測試舞台機關並臨時加設「綵排場」。

昨日(9日)於澳門舉行的「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」可謂一波三折，除了韓國「性感女王」泫雅獻唱《Bubble Pop!》時暈倒，原定於下午參與演出的Tyson Yoshi亦臨時取消演出。主辦方發聲明指「藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排，最終決定不進行演出」，並強調盡全力協調和提供支援，「向所有期待 TYSON YOSHI 舞台的觀眾深表歉意。」另一方面，Tyson Yoshi的工作室亦發表兩段聲明，指主辦方在沒有通知下，自行加設「綵排場」給觀眾進入觀賞，深感不被尊重，同時被要求在未進行機關測試的情況下，踏上舞台作「綵排表演」，故決定不參與演出。 TY將於今日出席銅鑼灣快閃活動，相信屆時會親自回應。

同時，WATERBOMB MACAO主辦方亦以簡體字聲明， 指「藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排」，主辦方雖已盡力協調及提供支援，惟TY仍決定不演出，向觀眾致歉。 WATERBOMB MACAO 聲明如下︰ 「原定於11月9日 16:15-16:45 舉行的 TYSON YOSHI 演出，因藝人團隊單方面決定拒絕登台，現確認取消演出。



「主辦方為確保藝人彩排及演出順利進行，已在現場盡全力協調與提供支援，但藝人單方面以觀眾入場為由拒絕彩排，最終決定不進行演出。



「主辦方對此突發狀況深感遺憾，並已第一時間嘗試一切可能的協調方式，仍未能使演出得以進行，在此向所有期待 TYSON YOSHI 舞台的觀眾深表歉意。」

Tyson Yoshi工作室發聲明指活動主辦方之安排未能符合原定演出要求及合約條款，經團隊深思熟慮後，決定不參與今日於澳門戶外演出空間舉辦之WaterBomb Macao音樂節的演出。

Tyson Yoshi 工作室聲明內容︰ 「關於今日 Water Bomb Macao 音樂節的演出安排，藝人與團隊已於早上準時抵達現場，並準備綵排。



「然而在綵排期間，主辦方在沒有通知我方任何工作人員以及沒有與我方作出任何商榷之下，突然開放觀眾入場，並要求我方繼續在未能進行其他舞台機關測試的情況下在舞台上彩排，當下發生的狀況導致我方必須暫停彩排並且無法在預定條件下完成歌曲綵排及舞台設備、機關的排練。



「經了解，所有其他參與演出的藝人均於現場獲得充足綵排時間，而我方在場亦多次明確表達基於對本人的專業操守及對觀眾的觀賞體驗和安全考量負責，本人及團隊必需進行音樂及舞台一切相關環節綵排的要求，但未獲主辦方作出妥善安排及回應。其後，基於專業操守及安全考慮 主辦方未能作出對我方的合理安排和對已經入場以及未入場的觀眾安全負責。我們不得不遺憾地決定不參與此次演出。我們對所有觀眾深感歉意，亦希望外界能理解此決定並非出於個人意願，而是出於對表演品質與觀眾體驗的負責。」



Tyson Yoshi工作室發聲明，表明準時到場彩排，但主辦方臨時加設「彩排場」，以及未測試舞台機關下要求藝人上台，故決定取消演出。