Tyson Yoshi自爆女狂粉要求胸前簽名冇生理反應：都睇唔少咸片

獨立創作歌手Tyson Yoshi今日（16日）出席「BE 啡 CAFÉ」期間限定店請飲活動，首度公開展示其私人珍藏的1994年復古跑車豐田MR2。Tyson Yoshi接受訪問回應較早前在台灣舉行簽唱會有女狂粉要求胸前簽名:「第一個簽胸口嘅粉絲，我已經嚇親㗎啦！細個學毛筆嘅功力都出埋嚟，我完全冇掂到人哋嘅，對於第一個簽胸口嘅粉絲我都覺得好震撼，因為呢啲情況唔係成日有。」Tyson Yoshi繼續指不抗拒粉絲要求胸前簽名，但不鼓勵這個行為。被問到粉絲要求胸前簽名會否產生生理反應，他直言：「又冇喎！我自問自己都睇唔少咸片，對簽胸口呢樣嘢又唔會，我自己又唔係細路仔，唔會睇到啲咩都有反應。」