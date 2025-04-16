Tyson Yoshi自爆女狂粉要求胸前簽名冇生理反應：都睇唔少咸片

獨立創作歌手Tyson Yoshi今日（16日）出席「BE 啡 CAFÉ」期間限定店請飲活動，首度公開展示其私人珍藏的1994年復古跑車豐田MR2。Tyson Yoshi接受訪問回應較早前在台灣舉行簽唱會有女狂粉要求胸前簽名:「第一個簽胸口嘅粉絲，我已經嚇親㗎啦！細個學毛筆嘅功力都出埋嚟，我完全冇掂到人哋嘅，對於第一個簽胸口嘅粉絲我都覺得好震撼，因為呢啲情況唔係成日有。」Tyson Yoshi繼續指不抗拒粉絲要求胸前簽名，但不鼓勵這個行為。被問到粉絲要求胸前簽名會否產生生理反應，他直言：「又冇喎！我自問自己都睇唔少咸片，對簽胸口呢樣嘢又唔會，我自己又唔係細路仔，唔會睇到啲咩都有反應。」
唔會約林家謙Jeffrey睇咸片
提到較早前接受台灣媒體訪問表示「睇咸片可以解決好多問題」，Tyson Yoshi說：「睇咸片可以解決到，真㗎！可能俾秋生哥鬧，我就開一套去睇吓，個心就舒服晒。」被問到是否有番號，他笑言：「嗰日有粉絲話要署名，我一睇就咁多番號嘅，我就話靚仔識嘢，唔好拎走住等我影張相先，但佢唔夠專業有英文字寫錯咗。」他繼續指睇咸片會絕對支持正版。被問到會否與林家謙一起睇咸片，他直言：「點會同林家謙一齊睇，黐線㗎！」講到會否與魏浚笙（Jeffrey）一起睇咸片，他強調：「梗係冇啦！陣間Jeffrey女朋友打俾我。」