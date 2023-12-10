Tyson Yoshi自爆飲食餐單超級寡 MC張天賦被挑機做掌上壓

張天賦（MC）、Tyson Yoshi、林芊妤（Coffee）、林明禎昨日(9日)到澳門出席銀行保險活動，他們除了擔任活動開幕嘉賓外，更與廣大市民近距離互動，一起健身運動，共渡一個與別不同的運動會，而在開幕禮上一眾主禮嘉賓，一齊玩層層叠遊戲，十分刺激緊張。

林明禎、張天賦MC及Tyson Yoshi接受傳媒訪問時，被過百粉絲爭賭偶像風采，三位都很親民走近粉絲堆與大家合照，引得大家開心尖叫，而MC接受澳門電視台訪問期間，主持突然要求他即場考驗做掌上壓，MC即二話不說爽快連做了五下掌上壓，大家都為他的專業精神歡呼！

早前於澳門舉行演唱會的張天賦MC，表示再次到訪澳門十分興奮。 他笑言活動好早舉行，好驚太早起身未開聲而影響唱歌，沒想到在活動做完簡單運動後就很快開到聲。