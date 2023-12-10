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娛樂
2023-12-10 22:07:19

Tyson Yoshi自爆飲食餐單超級寡 MC張天賦被挑機做掌上壓

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(左起)林芊妤，Tyson Yoshi，MC張天賦，林明禎。

張天賦（MC）、Tyson Yoshi、林芊妤（Coffee）、林明禎昨日(9)到澳門出席銀行保險活動，他們除了擔任活動開幕嘉賓外，更與廣大市民近距離互動，一起健身運動，共渡一個與別不同的運動會，而在開幕禮上一眾主禮嘉賓，一齊玩層層叠遊戲，十分刺激緊張。

 

林明禎、張天賦MCTyson Yoshi接受傳媒訪問時，被過百粉絲爭賭偶像風采，三位都很親民走近粉絲堆與大家合照，引得大家開心尖叫，而MC接受澳門電視台訪問期間，主持突然要求他即場考驗做掌上壓，MC即二話不說爽快連做了五下掌上壓，大家都為他的專業精神歡呼！

早前於澳門舉行演唱會的張天賦MC，表示再次到訪澳門十分興奮。 他笑言活動好早舉行，好驚太早起身未開聲而影響唱歌，沒想到在活動做完簡單運動後就很快開到聲。

Tyson Yoshi在台上帶領全場做健身運動大騷肌肉，更親民落台與市民近距離拉筋，他表示：「我自己為了身體體態都會控制節食，雖然自己食量很大，但都會保持飲食健康，例如進食蛋白，尤其就快舉行演唱會，自己容易爆暗瘡，飲食要更加清淡，生活習慣都好重要，我自己也不吸煙，不喝酒，尤其希望良好習慣可以令我身心都健康，除了中過Covid之外，近年都冇病過。」

林明禎表示自己專程提早一日到澳門到處逛，並吃了最愛的葡撻及澳門出名的魚湯粉。不過她表示自己沒有吃宵夜宵夜的習慣。她稱運動與睡眠都很重要，運動可以令人流汗是十分重要，加速新陳代謝，平日也常做瑜伽保持健康。

 

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